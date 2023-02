Ženin brez zadržkov: Seks je pomemben. Ne bom seksal samo ob nedeljah. #video

Srečo v ljubezni bo s pomočjo strokovnjakov šova Poroka na prvi pogled poskušal najti tudi 41-letni Damir iz Ljubljane. V tem eksperimentu pričakuje predvsem zabavo in smeh, od žene pa želi prejeti predvsem spoštovanje, objeme in dobro pripravljene jedi. "Moški sem, normalno, da želim seksati. Seks je pomemben. Ne bom seksal samo ob nedeljah," je brez zadržkov dodal, poudaril pa, da ne želi zategnjene in zadrte žene, saj je ne potrebuje. Več o Damirju izveste v zgornjem videu in spodnjem intervjuju.