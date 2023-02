Solze bodo pred poroko tekle v potokih. Si bo nevesta premislila?

Anita bo v poročni obleki sedela in jokala kot dež, razkrila pa tudi, da je povod za to njen kuža. "Skrbi me za Huga, ker ga je zapustil že prvotni lastnik. To je bila velika travma zanj, sumim pa, da jih je pred tem doživel kar nekaj.”

Vsa objokana pa bo Anita dodala še: "Verjamem, da bo vse v redu s Hugom in da sem mu našla najboljše mogoče varstvo."

Pa bo res tako? Si ne bo na račun ljubezni do štirinožnega prijatelja premislila in namesto na poroko raje odšla ponj? Vse to in še več izveste samo z ogledom današnje epizode!

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

