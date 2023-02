"Upam, da bo žena za, sicer bo samo kričala poleg" #video

V prvih epizodah eksperimenta Poroka na prvi pogled smo spoznali tudi Tino in Blaža. Z mladoporočencem smo spregovorili tik po njuni poroki. Prve vtise so z nami delili ženin in njegova prijatelja. Blaž, ki prihaja iz Dolenjske, daje občutek mirnega, podeželskega fanta, a še zdaleč ni tako.

Pravi, da ima zelo rad šport in živali, ob vsem tem pa tudi adrenalin. Do zdaj je že skočil s padalom iz letala in tudi z jadralnim padalom. Vprašanje je, kako bo to njegovo divjo stran sprejela nova žena, ki ga šele spoznava. Pravi, da upa, da ima tudi ona rada adrenalin, ker drugače bo samo kričala ob njem.

Takšnega ga poznajo tudi prijatelji, ekstremista, ki vedno preseneti. Zato ni bilo nič nenavadnega, ko so prejeli Blažev telefonski klic z vprašanjem: "Bi prišli jutri na mojo poroko? Poročil se bom." Nejc in Rok sta se poroke z veseljem udeležila in spoznala tudi nevesto. Ker Blaža poznata vse od študentskih let, so skupaj ušpičili že marsikaj norega, pravijo.

