Bodoča nevesta razložila, zakaj je že tri leta samska #video

Usodni da bo v nocojšnji oddaji šova Poroka na prvi pogled dahnila tudi 29-letna Meri iz Kopra, ki zase pravi, da je umetniška duša. "Pravijo mi, da sem kot tempirana bomba. Hitro eksplodiram. Zelo sem čustvena in temperamentna, kar zna včasih predstavljati problem v partnerstvu." Meri je sicer že skoraj tri leta samska. "Sem magnet za budale. Pardon izrazu. Vedno do zdaj sem bila v zvezi s porednimi fanti. Verjetno bi potrebovala njihovo čisto nasprotje, da bi odnos z nekom funkcioniral." Več o Meri izveste v spodnjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Pozitivna, spontana, včasih trmasta.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Tema. Očitno sem magnet za budale (smeh, op. p.).

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Približno tri leta. Razlog, da se ni obneslo, je bil to, da si s partnerjem nisva več mogla zaupati. Če ni zaupanja, je težko karkoli graditi dalje.

Kakšnega partnerja si želite?

Nimam določenega tipa, bi bilo pa lepo, da bi bil višji od mene in imel lepe zobe. Pomembno mi je, da je vreden zaupanja, da ima smisel za humor in da je prava energija.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Težko bi sprejela, da je nižji od mene. Nesprejemljiva mi je slaba higiena, pretirano zabavanje in popivanje, droge, delno me moti tudi kajenje. Pričakujem, da človek skrbi zase. Karakterno mi je nesprejemljivo varanje, laganje in nasilje.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Ne.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Če bi bila s pravo osebo, je kakršnakoli poroka sanjska.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Kakšno potovanje, obisk zabaviščnega parka.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Izguba dveh bližnjih oseb. Prijateljice v prometni nesreči pred nekaj leti in letos smrt none. To me je spremenilo, cenim vsak dan. Ko se zbudim, se osredotočim na stvari, ki me veselijo. Obkrožam se z ljudmi, ki so mi pomembni, in ne ukvarjam se z nepomembnimi stvarmi. Poskušam biti vsak dan boljša oseba.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Nase, na to, da vztrajam, da se posvečam sebi in rastem.

Kako najraje preživljate prosti čas?

Ustvarjanje, risanje, slikanje, sprehodi, druženje, joga, meditacija …

Ali imate kakšne vidne dosežke s športnega področja?

Sem se kar nasmejala ob tem vprašanju. Ne, nobenih športnih dosežkov (smeh, op. p.).

Ali radi potujete?

Obožujem potovanja, šest mesecev sem živela na Pagu, kjer sem delala kot otroški animator, potem pa še šest mesecev na Tajskem. Pred leti sem nekaj časa živela z nekdanjim fantom v Trstu, saj je bil on od tam. Moja priljubljena destinacija so Tajska in vsi topli kraji.

