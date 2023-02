Pred poroko se je zaradi panike znašla v solzah

V drugi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled sta druga mladoporočenca postala Tina in Blaž. Tina pa je na poti do olatarja bila hudo bitko z živci, saj je svojo udeležbo v šovu za trenutek obžalovala.

22-letna Tina je svoji priči med vožnjo na svojo prvo poroko priznala, da se, če bi vedela, s kakšnim stresom se neveste soočajo pred poroko, zanjo nikoli ne bi odločila. "Ko gledaš nekoga, ki se poroči, vidiš samo to, kako so vsi srečni, in samo ješ in piješ in vse je dobro," je sprva dejala, na samem pa priznala:

"Zdaj si najbolj želim, da bi lahko nekam pobegnila in da bi lahko umirila to napetost ter samo izginila nekam za trenutek." Bodoča nevesta je svoji poročni priči priznala, da še nikoli ni bila tako živčna. "Toliko čustev se mi podi po glavi in premišljujem, ali sem se zares prav odločila. Trenutek panike in stresa me je tako dotolkel, da so mi pritekle solze," je še iskreno dejala.

Ne glede na vse pa je Blaža, ki so ji ga izbrali strokovnjaki, pred poročnim oltarjem vzela za moža in se navdušeno prepustila usodi. Le kaj vse bosta nova zakonca doživela v tem eksperimentu?

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu ta teden spremljate v ponedeljek in torek ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

