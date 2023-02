Njegova bivša in zdajšnja partnerica na isti televiziji #video

Eksperiment Poroka na prvi pogled lahko gledalci Planeta spremljajo od ponedeljka do srede. Ob četrtkih pa je na sporedu komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled, v kateri dogajanje za in pred kamero pokomentirajo Miha Hercog, Špela Grošelj ter Tanja Kocman.

Foto: Planet TV

Špela Grošelj je bila do zdaj le enkrat zaročena. In sicer s trenutnim partnerjem psihoterapevtke Alje Fabjan, ki jo lahko spremljamo v eksperimentu Poroka na prvi pogled.

"Midva res nisva bila za skupaj, a sva ohranila stike in se super razumeva. Občasno sva še na zvezi in si čestitava za rojstne dneve in podobno." Tako je odnos z nekdanjim partnerjem in zaročencem po več kot desetih letih opisala Špela.

"Jaz sem se res z vsemi, ko je prišlo do konca zveze, lepo razšla. Ker to ne pomeni, da je konec sveta. To pomeni, si v nekem določenem obdobju dal tisto, kar si lahko dal."

Za Aljo pa pravi, da je super ženska in da jima privošči srečno zvezo. Špela je namreč zadnja tri leta samska, zdaj pa skupaj z Aljo komentirata in svetujeta pri istem ljubezenskem projektu, vsaka na svoj način.

Kako bo Alja ocenila nov par, si oglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Poroka na prvi pogled. Kako pa bo Špela pokomentirala novo poroko, pa boste videli v četrtek ob 20. uri v oddaji Poroka na drugi pogled.

