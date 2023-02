Tanja Kocman spoznala Jane Fonda #foto

Televizijska komentatorka oddaje Poroka na drugi pogled Tanja Kocman je bila te dni na Dunaju in nepričakovano tam srečala zvezdnico svetovnega kova. Tanja nam je zaupala, kaj se je dogajalo v njeni bližini, in nas razveselila z novico, da se na male zaslone spet vrača v sredo.

"S kolegicami smo šle za valentinovo na Dunaj. To sem si podarila sama sebi, in sicer koncert Lewisa Capaldija, ki ga ljubim in je fenomenalen. Stadhalle, kjer je bil koncert, stoji nasproti nakupovalnega središča Lugner. To pa je v rokah premožnega Avstrijca, ki si lasti nakupovalna središča in še marsikaj drugega, predvsem pa je znan tudi kot sponzor opernega plesa, ki je vsako leto v Avstriji," je povedala Tanja.

Jane Fonda in Richard Lugner Foto: osebni arhiv

"Operni ples je dobrodelna prireditev, vstopnice stanejo tudi po več tisoč evrov. In on vsako leto na ta operni ples pripelje eno znano osebo. Vse od Pamele Anderson. Letos je povabil Jane Fonda, zato je imela v tem nakupovalnem središču dogodek za javnost, na katerem je delila avtograme. Seveda sem to opazila s svojim zloveščim očesom. S prijateljicami smo rekle, da jo bomo počakale. Jane se mi zdi 'asica'. Spremljala sem jo na Netflxu, v tej seriji Grace and Frankie. Domačini so jo čakali že od zjutraj, s kolegicami pa smo šle vmes še po opravkih in na kavo. Ko pa se je bližala 13. ura, smo se prestavile bližje in opazile, da so varnostniki naenkrat začeli gledati v našo smer. Res smo imele najboljši prostor, tako da je bila le meter stran."

"Ženska je videti fenomenalno, vem, da svoje naredita mejkap in lasulja, ker je prebolela raka. Tako ohranjena, zabavna je bila videti. Tam je bila vsa navihana in mislim, da jo to ohranja mlado. Humor in seveda dejstvo, da se je rodila na isti dan kot jaz, 21. decembra, samo par let prej, samo par," je pripovedovala Tanja.

Po dveh letih premora zaradi pandemije covid-19 se z vsem bliščem in ob taktih valčka nocoj vrača sloviti dunajski operni ples, ki bo letos tudi v znamenju dobrodelnosti. Na avstrijskem družabnem dogodku leta v državni operi pričakujejo okoli pet tisoč gostov, med njimi Jane Fonda. Vrhunec bo nastop 144 mladih parov ob polonezi Frederica Chopina.

Tanje Kocman, Špele Grošelj in Mihe Hercoga ne zamudite v komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled v sredo ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.