Nevesta presrečna: Moja nova tašča je legenda! #video

V drugi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se tretja mladoporočenca, Žan in Meri, prebudila v prvo skupno jutro. A ne po lastni zaslugi, ne, to je povzročil zgodnji klic Žanove mame, kar pa neveste ni popolnoma nič razjezilo.