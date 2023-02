Blaža je k šovu spodbudil ženin iz prve sezone #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženin Blaž iz eksperimenta Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je imel na poročni dan ob sebi prijatelje. Ti niso bili presenečeni, ko jih je Blaž na poroko povabil le en dan prej, saj ima rad adrenalin in ekstremne izzive.

Takoj, ko so prvič videli nevesto Tino, so se samo spogledali in si mislili, da je vmes posegla tudi usoda. Zakaj, preverite v spodnjem videu.

Zdaj je Blaž dobil svojo nevesto Tino. O preteklih zvezah pravi, da do bivših partneric ne goji nobenih zamer. Prizna pa, da si v preteklosti za partnerico ni vzel dovolj časa. Zato si je rekel, zakaj ne bi poskusil v eksperimentu in zaupal izbiri strokovnjakov. Dokončno pa ga je spodbudil ženin Anže Žerovec, ki je v prvi sezoni oddaje Poroka na prvi pogled spoznal svojo ženo Hajdi, s katero danes živita skupaj. Zato v ljubezen še naprej verjame tudi Blaž. Želi si tudi družine, a pustimo času čas, pravi ženin.

