"V preteklih zvezah sem bil zelo egoističen"

Pravo ljubezen bo v šovu Poroka na prvi pogled poskušal najti tudi 41-letni Rok iz Ljubljane, ki se ukvarja z osebnim trenerstvom. Rok je priznal, da je bil v preteklih zvezah zelo egoističen. "Ampak to se je zdaj spremenilo," je zatrdil in dodal, da je zaradi rojstva otrok postal boljša oseba. "Zagotovo se počutim osamljenega. Zdaj sem sam že skoraj dve leti. Ljubezni imam sicer dovolj od svojih otrok, partnerske ljubezni pa ne," je še razkril Rok. Več o Ljubljančanu izveste v spodnjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Redoljuben, drzen, ljubeč.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Prek prejšnjih razmerij sem dobro spoznal samega sebe in postal različica sebe, s katero sem zdaj zadovoljen.

Foto: Planet TV

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Devet let. Obneslo se ni zaradi moje trmaste in neprilagodljive narave. Zdaj sem to spremenil.

Kakšno partnerico si želite?

Bolj so mi všeč črnolasa dekleta, drugače pa tega nimam natančno izoblikovanega. Čisto odvisno od ženske. Mora biti malo divja in pripravljena krotiti mene.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Ni mi všeč, da ženska ne skrbi zase. Ne maram samovšečnosti in prevelikega iskanja pozornosti oklice.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Poročen še nisem bil. Imam dva sinova.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Na pečini nad morjem, s kakšnim džezovskim mojstrom, ki bi igral na saksofon.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Kakšno posebno doživetje. Na primer izlet v hribe s kolesom, kjer bi sama prespala v planinski koči. Da sva sama in da nama strežejo.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Razhod z dekletom, s katerim imam dva sinova. Name je na koncu to vplivalo zelo dobro. Dojel sem svoje napake in zdaj sem boljša oseba.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Na svoja sinova.

Nam lahko zaupate kakšno zabavno ali nenavadno zgodbo iz svojega življenja?

Ko sem bil star devet let, sem bil na Triglavu in ta podvig so takrat posneli. Razlog je bil v tem, da je bil moj pradedek eden prvih mož na Triglavu.

Kako najraje preživljate prosti čas?

Treningi, fitnes, hoja v naravi, hribi.

Kdo so vaši vzorniki, priljubljene medijske osebnosti?

Moj vzornik je filmski zvezdnik The Rock.

Ali imate kakšne vidne dosežke s športnega področja?

Sem državni prvak v kikboksu. Bil sem tudi peti na svetovnem prvenstvu.

Ali radi potujete?

Rad potujem. Moja najljubša destinacija je Grčija. Rad bi živel na nekem grškem otoku. Bil sem tudi pet tednov v Riu de Janeiru, kjer sem treniral brazilski jiujitsu.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Mogoče sem na prvi pogled videti agresiven, ampak sem v resnici medvedek.

