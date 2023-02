"To zame ni moški in tak pri meni takoj odpade" #video

Pred oltar se bo v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled sprehodila Vlasta iz Kranja, po poklicu frizerka, ki poudarja, da sta pri njej na prvem mestu njena otroka. "Da imajo bolj oprijete hlače kot jaz ali pa da se jim vidijo gležnji in obrite nogice. To zame ni moški in tak pri meni takoj odpade," je štiridesetletnica povedala o tem, kaj jo pri predstavnikih nasprotnega spola najbolj zmoti. Več o Vlasti izveste v spodnjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Samostojna, odgovorna, neukrotljiva.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Ljubezensko življenje je bilo potisnjeno na stranski tir zaradi obveznosti in pomanjkanja časa.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Najdaljša zveza je trajala 12 let, razlogov za razhod je bilo veliko, predvsem pa sem se odločila za to potezo zaradi toksičnosti odnosa.

Foto: Planet TV

Kakšnega partnerja si želite?

Želim odraslega, samostojnega, srčnega, karizmatičnega in spoštljivega moškega. Videz je pomemben do neke mere, sicer pa si želim notranjost, zaradi katere ga bom lahko spoštovala.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Pri partnerju bi bilo nesprejemljivo, da bi bil nesamostojen, nedorasel, nespoštljiv, brez vsebine.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Poročena nisem bila, imam pa dva otroka, ki sta že najstnika.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Moja sanjska poroka bi bila na ranču, v naravi, z izbrancem ter v krogu prijateljev in družine.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Dan, preživet aktivno in v dobri družbi nekje ob morju z adrenalinskimi doživetji na vodi, za konec dobra večerja ob morju.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Teh je bilo kar nekaj. Najbolj me je v zadnjem času zaznamovala bolezen moje mame, pred letom dni je doživela infarkt in kopico zapletov, ki so ga spremljali. Minilo je kar precej časa, da se je zbudila iz kome, in še dlje, da se je lahko vrnila domov, kjer sem skrbela zanjo. Kar težka preizkušnja, pri kateri sem spet dokazala, da sem dovolj močna, da mi uspe premagati ovire. Je pa seveda posledično trpelo moje zasebno življenje.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Na moja dva otroka.

Kako najraje preživljate prosti čas?

Najraje ga preživljam z družino, v naravi in na različnih adrenalinskih doživetjih.

Ali radi potujete?

Obožujem potovanja. Moja najljubša destinacija je Florida.

