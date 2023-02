Moj mož ni tip moškega, ki bi ga jaz sicer izbrala #video

V eksperimentu Poroka na prvi pogled smo ta teden spoznali 22-letno Tino in 29-letnega Blaža. Mladoporočenca sta bila, razumljivo, živčna na obredu, nato pa sta se sprostila, ko so se kamere ugasnile. Tina sicer pravi, da si je očitno do zdaj izbrala napačne moške in se bo prepustila strokovnjakom. Blaž sicer ni moški, ki bi ga takoj opazila, a misli, da se bo kemija med njima še razvila.