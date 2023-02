"Tri mesece nazaj sem bil še z bivšo punco, zdaj se pa kar poročim!" #video

V eksperimentu Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri, bo svojo sorodno dušo poskusil najti tudi Matevž iz Medvod, ki je študent fakultete za dizajn. Povedal je, da imam za sabo tri ljubezenske zveze, nazadnje je bil v zvezi le tri mesece preden se je nato odločil ljubezen najti s pomočjo strokovnjakov v oddaji. "Tudi jaz dam nekaj na svoj videz in nekako potem pričakuješ, da bo tudi na drugi strani tako," je 25-letnik povedal o tem, kako si predtstavlja svojo boljšo polovico. Več o Matevžu izveste v zgornjem videu in spodenjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Vesel, ustvarjalen in zabaven.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Na tem področju načeloma nikoli nisem imel težav. Seveda sem pred samim vstopom bil samski, vendar po svoji odločitvi, saj mi je v trenutnem obdobju to ustrezalo zaradi zabave, kariere in pa tudi osebnih stvari, hobijev in interesov.

Foto: Planet TV

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Najdaljša zveza je trajala približno dve leti. Razlog zaključka pa je bil, ker ni bilo skupnih interesov, ugotovitev, da nisva kompatibilna in pa želja za nekaj več.

Kakšno partnerico si želite?

Pri partnerki bi si želel, da je kot prvo dobrega videza, saj je ponavadi tudi to razlog, da do osebe pristopiš in tudi kot z vidika oblikovalca/dizajnerja mi je videz zelo pomemben. Vedno je lepo, da so tudi skupni interesi kot na primer šport, ustvarjalnost, podoben smisel za humor, podoben ritem v življenju ipd.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Kot sem prej omenil, ponavadi ne pristopim do punce, ki mi ne bi bila všeč že na prvi pogled. Seveda sam videz ponavadi ni vse, a bi si želel, da mi je na njej všeč večinoma vse. Pri karakterju pa ponavadi ne vidim rad kakšne vzvišenosti, zahrbnosti ali pa nesramnosti.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Ne.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Načeloma nisem nikoli razmišljal o poroki, saj mi vsaj trenutno to ne pomeni veliko. Če pa bi že bila, pa bi bila bolj v stilu skrivnega dogodka.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Lahko bi bil izlet, lahko na kolesu, z avtom ipd. Mogoče kako doživetje in avantura, adrenalin ipd. Da poizkusiš nekaj novega ali zabavnega, pri čemer se lahko sprostiš in ustvariš neke nove spomine.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Težko rečem, da bi imel kakšno zares težko preizkušnjo prek katere bi zelo težko šel. Bilo jih je že kar nekaj, vendar iz vsake se lahko nekaj naučimo. Smrti v družini so ponavadi težke preizkušnje, ampak žal je tudi to del življenja.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Mogoče, da sem iz zadržane osebe postal bolj samozavesten in ugotovil, da si lahko sam sebi dovolj. Poleg tega pa je vsak življenski dosežek uresničitev neke želje, sanj, ali pa cilja, ki si ga postavimo.

Ste se že kdaj pojavili v medijih?

Nastopil sem v kar nekaj reklamah, po televiziji, plakatih, revijah, družbenih omrežjih ipd. Sodeloval sem tudi na lepotnem tekmovanju za mistra Slovenije.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Imam veliko hobijev, zaradi katerih sem lahko zaseden po več dni hkrati. Izstopajo pa predvsem kolesarjenje, košarka, poleg tega pa tudi rad preživim čas za računalnikom, kjer rad uživam v računalniških igrah ali pa ustvarjam. Poleg vsega tega se rad postavim pred objektiv, včasih pa tudi stopim v vlogo fotografa.

Ali imate kakšne vidne dosežke s športnega področja?

Načeloma kakšnih res vrhunskih dosežkov v športu nisem nikoli dosegal, kajti potem bi že moral imeti športno kariero. Sem se pa podal že na precej športnih podvigov, ki mogoče niso ravno enostavni in sem tam tudi dosegel kar dober rezultat.

Ali radi potujete?

Načeloma nisem ravno ljubitelj potovanj. Če pa že grem na potovanje pa tam rad uživam ali pa se ukvarjam z aktivnostmi, ki so mi všeč. Rad pa tudi raziskujem nove kraje in naravo.

Šov Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Ob četrtkih pa ne zamudite komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled s Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Miho Hercogom.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.