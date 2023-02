Nevesta priznala, da si ne želi družine #video

V eksperimentu Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri, bo usodni da dahnila tudi 27-letna Maša iz Ljubljane, ki je razkrila, da je samska že skoraj pet let. "Verjetno zato, ker sem se v tem času bolj posvečala sama sebi, niti ne hodim ven, po klubih ali kamorkoli, kjer bi lahko koga spoznala," je razkrila. Priznala je tudi, da si ne želi družine. "V tem se ne vidim," je dejala. Več o Maši izveste v zgornjem videu in spodnjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Komunikativna, nasmejana, pogumna.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Očitno neuspešno, drugače ne bi bila tukaj (smeh, op. p.). Bi se pa vsekakor opisala kot najbolj romantično, tragično, humoristično in dramatično serijo vseh časov. Serija z mojimi ljubezenskimi zgodbami bi bila verjetno velika uspešnica. V mojem ljubezenskem življenju je bilo vse od zelo lepih zvez pa do zelo toksičnih. Od skupne selitve do ljubezni na daljavo. Od resne do neresne zveze. Od največjega romantika do patološkega lažnivca. Od osebnega trenerja do programerja in umetnika. Od samo enega poljuba pa do resne zveze. Bilo je vse to in še več. Sem pa hvaležna za vse ljubezenske prigode, za uslišane in tudi tiste neuslišane. Brez njih se o sebi ne bi naučila toliko, kot sem se.

Foto: Planet TV

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Najdaljša zveza je trajala malo manj kot tri leta. Zveza sama po sebi ni bila slaba, sva si bila pa zelo različna ter imela drugačne cilje in vizijo za prihodnost.

Kakšnega partnerja si želite?

Želim si visokega, starejšega moškega. Privlačijo me tetovirani moški z bradico, najpogosteje temnejši. Všeč so mi moški z urejeno daljšo pričesko. Od moškega pričakujem, da je zvest, pozoren, nasmejan in zgovoren. Rada imam, da je moški prijazen tudi z ljudmi, ki jih ne pozna. Všeč mi je, da je pustolovski in se zna zabavati, predvsem pa, da ceni malenkosti.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Motilo bi me, če bi bil partner manjši od mene, tudi v primeru, ko obujem visoke pete. Ni mi sprejemljivo, da je moški zanemarjen, neurejen in da ne diši. Nesprejemljive so tudi nezvestoba, aroganca, vzkipljivost, agresivnost in neiskrenost.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Ne.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Moja sanjska poroka bi bila čisto nasprotje tradicionalne slovenske poroke. Bolj bi bila podobna tistim, ki jih vidimo v ameriških filmih, kjer lahko poroka in same priprave trajajo več dni. Poroka bi bila elegantna, pravljična, s skrbno izbranim cvetjem in preostalo sanjsko dekoracijo, ki bi bila pika na i moji beli bleščeči obleki v slogu princeske. Ne smem pozabiti na lepo oblečene družice in vse ljudi, ki so mi v življenju najpomembnejši. Poročno slavje bi bilo nekje ob morju, kjer bi gostom najprej pripravila predporočno večerjo, naslednji dan bi se z družicami udeležile kakšne morske aktivnosti, proti večeru pa bi se sprostile v centru dobrega počutja in se pripravile na pomemben dan. Moja poroka bi bila torej dolga in razkošna kot v sanjah skoraj vsake deklice.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Za začetni zmenek bi bila najbolj vesela piknika nekje v naravi na odeji, kjer bi ob prigrizkih in prijetnem pogovoru ali igranju kart spoznavala drug drugega. Nekje ob jezeru ali na pomolu ob obali, da lahko še zaplavava ali supava. Želim si, da bi si tudi kasneje, ko bi se že bolje poznala, znala vzeti čas za zmenke in se podati na različne skupne aktivnosti.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Težko kakšno izkušnjo izpostavim kot najtežjo. Izkušnja, ki me je veliko naučila, je bilo vztrajanje v prejšnji službi, čeprav sem vedela, da to ni več zame in da me to ne osrečuje. Ni šlo za delo, ki bi si ga želela opravljati. Tudi odnosi do zaposlenih niso bili najboljši. Ker sem predolgo vztrajala, je to začelo zelo slabo vplivati name, kasneje so se pojavile tudi zdravstvene težave. Na srečo sem takrat dobila zelo dobro ponudbo za novo službo v drugem podjetju in danes sem zelo zadovoljna. Delam točno tisto, kar sem si vedno želela.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Vedno sem si v življenju zadajala cilje, ki sem jih želela doseči v nekem življenjskem obdobju. Ponosna sem na vse, kar mi je uspelo. Pri 19 letih sem si uresničila željo, da bi bila televizijska voditeljica, pri 21 letih sem se preselila iz Zasavja v Ljubljano, začela sem tudi potovati in držim se tega, da vsako leto obiščem vsaj eno novo državo. Pri 23 letih sem si kupila svoj sanjski avto. Pri 25 letih sem dobila svojo sanjsko službo. Za mano je že nekaj velikih dosežkov, verjamem pa, da jih veliko še čaka name.

V medijih ste se že pojavljali. Kje vse so vas gledalci že lahko videli?

Gledalci me verjetno najbolj poznajo kot udeleženko dveh priljubljenih slovenskih resničnostnih šovov, na dveh televizijah pa sem se pojavljala tudi kot voditeljica kvizov. Nastopam tudi v reklamah, manjše vloge sem dobila v nekaterih priljubljenih slovenskih televizijskih serijah.

Kako najraje preživljate prosti čas?

V prostem času se zelo rada družim s prijatelji, s katerimi počnemo različne stvari, igramo biljard, gremo v kino, na kosilo, na izlet do kakšnega jezera ali obale, kjer lahko supamo. Med koncem tedna se rada odpravim na družinski piknik, na katerem igramo družabne igre ali pa se odločimo za badminton, kolesarjenje oziroma namizni nogomet. Kadar potrebujem čas zase, se večinoma zadržujem v naravi, najraje ob vodi, kjer prelistam kakšne revije, rešujem križanke ali uganke, včasih pa tudi samo poslušam glasbo. Zelo rada tudi kampiram. Ob slabem vremenu ali hladnem dnevu uživam tudi v večeru ob gledanju filma ali dobre serije. Od nekdaj zelo rada plešem. Trenutno se veliko posvečam urejanju fotografij. Moj najbolj nenavaden hobi pa je zagotovo prerokovanje iz kart in kave.

Ali radi potujete?

Obožujem potovanja in izlete med koncem tedna. Nimam najljubše destinacije, držim pa se tega, da vsako leto obiščem vsaj eno novo državo, v kateri še nisem bila.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Ponavadi ljudi preseneti to, da sem trenirala biljard in da ga obožujem. Tudi to, da zelo rada kampiram. Mnogim se zdi nenavadno, da prerokujem iz kart in kave.

Šov Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Ob četrtkih ne zamudite komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled s Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Miho Hercogom.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.