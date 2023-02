Po enem mesecu se kilogrami že topijo #video

Njegovi treningi potekajo v fitnesu, ekipa pa ga je obiskala na enem od njegovih treningov. Kako mu je šlo preverite v zgornjem videu.

Športna aktivnost in prehrana gresta z roko v roki. Včasih moči pri gibanju, tudi preprostejšem vzponu na kak hrib, lahko zmanjkanja tudi zaradi pomanjkanja pravih hranil.

Foto: zajem zaslona

Koliko hrane in predvsem katera živila potrebujemo, če smo dnevno telesno aktivni? In koliko gibanja je potrebnega za vzdrževanje zdravja in telesne moči? O tem smo govorili z našim gostom. Z nami je bil Vedran Hadžić, zdravnik in profesor na fakulteti za šport.

Jutri boste v oddaji Jutro na Planetu, spoznali Slovenko, ki je sodelovala v ekipi, ki je zaslužna za najnovejše posnetke našega vesolja s teleskopom James Webb. Govorili bomo tudi o naravni rešitvi za lajšanje stresa, bachovi cvetni terapiji. Ne zamudite ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.