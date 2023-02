Maša: V njegovi bližini mi je bilo neprijetno

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta zakonsko zvezo sklenila še Maša in Matevž. Iskrica med njima še ni preskočila, kar potrjuje tudi to, da je Maša med poročnim fotografiranjem priznala, da ji je v Matevževi bližini neprijetno.

V šovu Poroka na prvi pogled se je poročil še zadnji par. Usodni da sta si dahnila Maša in Matevž, med katerima pa na prvem srečanju iskrice niso preskočile. Na poročnem fotografiranju je to nevesta tudi nazorno dala vedeti vsem.

"Med fotografiranjem mi je bilo zelo neprijetno, ker ne maram, da se me kdo dotika ali da mi je preblizu oz. da mi posega v osebni prostor. Za to potrebujem veliko časa in res sem samo čakala, kdaj bo konec … Medtem ko sva se morala gledati in si biti blizu, mi je bilo namreč zelo neprijetno," je na samem priznala Maša.

Še ko ju je fotograf med fotografiranjem spodbujal, naj se malo približata, je nevesta odvrnila: "Ne. Meni se tako zdi čisto v redu." To njeno distanco pa je opazil tudi njen mož. Za zdaj se mu zdi logična, ampak ali bo pri tem tudi ostalo?

