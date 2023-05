Tomaž Mihelič: Še če bi bil slep, ne bi oblekel stvari, ki jih dizajnira Anna! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Ustaljeni trojici komentatorjev se bo v studiu znova pridružil Tomaž Mihelič, ki bo s svojimi iskrenimi komentarji poskrbel za salve smeha, sploh ko bo pogovor nanesel na Anno in Aleša.

Komentatorji so si ogledali, kako sta se Anna in Aleš odpravila posadit drevo. "Mnogo novih stvari se je Aleš naučil ob Anni," je pripomnila Špela Grošelj, dopolnil pa jo je Tomaž Mihelič: "Tudi, kako si skopati sam svoj grob, verjetno."

Miha Hercog je sicer dejal, da se mu zdi namen tega dejanja lep. "Meni se ona zdi pasivno-agresivna. V očeh ji vidim. Predstavljam si, da ga zna, ko se kamere ugasnejo, udariti z lopato po glavi in zakopati. Pa še z apnom posuti, da ga ne bo nihče našel," je nato dejal Tomaž, dopolnila pa ga je Tanja Kocman: "Tako se bo Aleš res lahko povezal z zemljo."

Miha je nato izpostavil, da ima Anna precej močnejšo osebnost kot Aleš. "Jaz tukaj vidim veliko manipulacije," je poudaril Tomaž, s čimer pa se Miha ni najbolj strinjal: "Ne vem, kaj se dogaja za kamerami, ampak pred njimi je videti, da mu vse to odgovarja in da vse to sprejema."

"Seveda, saj mora, po tistem, kar je imel prej. Saj ga je ona predstavila kot nesposobnega in kot nulo. Ko moškega udariš pod pas, vemo, da zajoče kot dete in sadi drevesa," je na to odvrnil Tomaž.

Skupaj so si nato ogledali še posnetek, kako sta Anna in Aleš objemala drevesa, Tomaž pa se je ob tem spotaknil ob dejstvo, da Aleš nosi zapestnico. "Kaj mu je že navezala vse gor," je razburjeno dejal, nato pa pokomentiral še Annin slog: "Še če bi bil slep, ne bi oblekel stvari, ki jih ona dizajnira. Takih oblek še molji ne napadejo."

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled si lahko na Planetu ogledate vsak četrtek ob 20. uri! Šov Poroka na prvi pogled pa od ponedeljka do srede ob 21. uri.

