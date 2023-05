V studiu se je vnel prepir! Poglejte, s čim je Miha Hercog razburil Tomaža Miheliča … #video

Komentatorji so se v oddaji Poroka na drugi pogled dotaknili tudi vedenja kandidatov v šovu Poroka na prvi pogled. Pod drobnogled so vzeli odzive Maše, Meri in Matevža v sporu, ki je zaznamoval zadnjo skupno večerjo. Med tem, ko je bil Tomaž prepričan, da glede na okoliščine njihovi odzivi niso bili takšni kot v resničnem življenju, se Miha Hercog in Špela Grošelj s tem nista strinjala …

"V eksperimentu postaviš pet različnih značajev v eno sobo. V tem položaju ne boš dobil resničnega odziva ljudi, ampak bo ta odvisen od preživitvenega položaja. Jaz imam v svojem življenju možnost odpreti vrata in zapustiti ta prostor petih ljudi ter se strezniti in opomniti, naj ne eksplodiram. Tukaj pa teh možnosti ni in to morate upoštevati, saj so ljudje pod stresom in spoznavajo tudi sebe v položajih, ki jim v življenju nikoli ne bodo priča," je svoje mnenje jasno in glasno povedal Tomaž Mihelič.

S tem pa se ni strinjal Miha Hercog, ki mu je v repliki odvrnil: "Če pet ljudi zapreš v en prostor in je človek stisnjen v kot, pokaže svoj pravi značaj. Vse preostalo, ko gre ven in prediha zadeve, je maska čez njegov ego." S tem je stopil na žulj Tomažu, ki se je zaradi tega razburil: "Totalne neumnosti govoriš."

Špela Grošelj pa se je strinjala z Miho, saj je dodala: "Teh pet ljudi lahko pomeni stres za tega enega, ampak tudi življenje je stresno. In tudi v partnerskem odnosu pridejo trenutki, ko si povsem stisnjen v kot in si pod pritiskom. Prav takrat pa se bo pokazalo, kako se bo ta človek odzval."

Tomaž se s povedanim sicer strinjal, ampak je poudaril, da človek to stori za štirimi stenami, ne pa pred kamerami. Tako Miha in Špela pa sta mu zatrdila, da kandidati kamer sploh ne opazijo več. Miha pa je dodal še, da vsakič, ko mu poči film, na okolico pozabi. Tomaž pa še kar ni popustil: "Ampak ti si to osebo izbereš, kandidatom v šovu pa so okolje vsilili."

Špela je pri tem spet podprla Miho: "Da, ampak saj imaš tudi v življenju koga, ki ga ne prenašaš, pa moraš vseeno delati z njim. Pa si ga tudi nisem sama izbrala." Tomaž pa je še vedno vztrajal pri svojem, saj ji je odvrnil: "Seveda, ampak ti lahko odzoveš tako, da greš ven in se zbereš ali pa se umakneš in mu rečeš, da nočeš več sodelovati z njim."

Kaj pa vi mislite, kateri komentator ima prav?

