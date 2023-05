Tomaž Mihelič: Jaz bi Mašo polil po obrazu, ne po obleki!

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Špeli Grošelj, Mihi Hercogu in Tanji Kocman se je tokrat v studiu pridružil še Tomaž Mihelič, skupaj pa so pod drobnogled vzeli tudi spor med Mašo in Meri.

Na zadnji večerji v šovu Poroka na prvi pogled sta se Maša in Meri tako sprli, da je Meri Mašo polila s kozarcem vode. Ta prizor so si ogledali tudi v komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled, Tomaž Mihelič pa je ob tem izrazil obžalovanje: "Joj, zakaj je ni polila v obraz? Škoda!"

Špela pa je bila nad Merijinim dejanjem navdušena: "Meri, kapo dol! To je najbolje, kar si storila v tem eksperimentu!" Tomaž pa je pripomnil, da je Maša tako samo dobila, kar je iskala. Nad vsem prizorom pa ni bila navdušena Tanja Kocman:

"Zdi se mi, da bi Meri lahko to storila na drugačen način. Razumem, da mogoče pri Maši ne, ampak pri meni je s tem spodkopala to, kar je povedala, saj nam ni treba tako posegati v drugega človeka na tak način. Meni se to zdi nedopustno. Če bi mene kdo polil …"

Tomaž ji je nato zatrdil, da se to njej ne bi moglo zgoditi, ker ni oseba, ki bi bila zmožna nekoga tako sprovocirati. "Nekdo si pa zasluži trenutek resnice, mi je zelo žal. Pa ne zagovarjam fizičnega obračunavanja," je še zatrdil Tomaž, pri tem pa ga je podprla tudi Špela, ki je dejala: "Tudi jaz ne, ampak ta kozarec streznitve je bil pa povsem na mestu."

Tanja je nato še dodatno utemeljila, zakaj sama tega ne bi nikoli storila, se je pa Tomaž postavil v Merijine čevlje in pojasnil, kaj je do tega pripeljalo njo:

"Ona je imela v mislih, da ljudje to gledajo, Maša ji je lagala v obraz, ona pa ji ni mogla dopovedati na lep in normalen način, saj ji je Maša žugala in vstala ter odšla s kavča. Meri tako ni mogla izreči vsega in čutim, da je bila zafrustrirana, kako končati nastali položaj, in to je storila s slapom hladne vode. Ona je bila vsaj toliko prijazna, da jo je polila po obleki. Jaz bi jo na njenem mestu zalil v obraz, priznam."

Miha Hercog pa je nato poudaril: "Glavni krivec Matevž se je pa skrival tam za stolom. On je vse to zakuhal, ni pa tega priznal in se pogovoril z dekletoma. Potuhnjen je!" Tomaž sicer ni najbolj podprl te obtožbe Matevža, se je pa z Miho povsem strinjala Špela Grošelj, ki je dejala: "Če lahko za Mašo govorimo, kaj je storila narobe, je prav, da to povemo tudi pri njem. Najbolj me moti, da je izbruhnil prepir med ženskim delom, on se je pa smejal in sprenevedal."

Tomaž Mihelič je nato dejal, da je Matevž s tem samo potrdil, da imamo v šovu kokošnjak: "Petelinček kikirika, kokoške se pa kljuvajo."

