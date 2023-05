"Blaževa zaobljuba me je šokirala!" #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si kot prva zakonca končni zaobljubi povedala Blaž in Tina.

Blaž je priznal, da na sklepno ceremonijo prihaja malo napet in s cmokom v grlu, saj to resnično pomeni, da se bo eksperiment končal. Na drugi strani pa je Tina prišla precej bolj mirna. Blaža je najprej objela, nato pa se je lotila branja svoje zaobljube.

"Najprej bi se ti rada zahvalila za potrpežljivost in vse, kar sva skupaj doživela," je začela Tina in svojemu možu povedala, da ji ni niti za trenutek ni žal, da je eksperiment preživela skupaj z njim. "Veš, da sem v eksperimentu želela večkrat odstopiti zaradi osebnih težav, in hvaležna sem ti, da si mi stal ob strani in me spodbujal, da ostanem," je še dodala.

Blažu je nato namenila še nekaj lepih besed, nato pa razkrila svojo končno odločitev: "Žal sama sebe ne vidim ob tebi kot žena, vedi pa, da bom zate vedno tukaj kot prijateljica. Podpirala te bom in spodbujala pri tvojih norih idejah. Hvala za vse, ampak iz tega eksperimenta želim oditi kot tvoja prijateljica."

Blaž je priznal, da ga njena zaobljuba ganila, ker so bile v njej besede, ki jih še ni slišal. Ne glede na to ni mogel veliko razmišljati o tem, saj je moral tudi sam Tini povedati svojo končno zaobljubo.

Sprva je obujal spomine na njuno poroko: "Kljub vsej negativosti, ki sem jo doživljal takrat, so me najini nasmehi pomirili. Pripravljen sem se bil prepustiti eksperimentu, da naju odpelje v neznano, vendar pa si kmalu med naju postavila zid." Blaž je nato poudaril, da je sicer poskušal splezati čez ta zid, a je bil pri tem neuspešen.

Tini je nato zatrdil, da je ne glede na vse super ženska, ki jo občuduje in spoštuje, povzel pa še glavne stvari, ki so se jima zgodile. Na koncu je sklenil: "Kljub vsemu nama je uspelo zgraditi prijateljstvo, ki ga nočem zavreči. Čez to izkušnjo ne bi želel iti z nobeno drugo, si pa želim, da iz eksperimenta oddideva kot prijatelja. Hvala, da si me sprejela takšnega, kot sem."

Zakonca sta se nato še zadnjič objela, nato pa se odpravila vsak svojo pot.

