Tina priznala: Malo preveč sem mu stopila na živec #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta Tina in Blaž pred strokovnjaki na zadnji skupni ceremoniji podrobneje razkrila, zakaj si je Blaž v šovu poškodoval roko, povedala pa sta tudi, zakaj se jima v eksperimentu ni uspelo zbližati.

Ko sta Blaž in Tina sedla pred strokovnjake, je Barbaro Sarić zanimalo, kaj se je zgodilo z Blaževo roko. "Malo preveč sem mu stopila na živec," je sprva priznala Tina, nato pa se je popravila: "Oziroma sem se želela umakniti, da mu ne bi. On se je želel pogovoriti, jaz pa si tega nisem želela. Zaprla sem se v sobo, on pa je udaril po vratih."

Blaž pa je nato dodal, da je samo želel izvedeti, kaj je ustvarilo napetost med njima. Priznal je, da je mislil, da je že osvojil mehanizme, s katerimi bi se lahko ustrezneje spoprijel s temi občutji, saj je imel v preteklosti že nekaj težav s tem. "Ampak zopet se je zgodilo in prvič v taki obliki, da imam tudi nekaj zlomljeno," je še povedal.

Alja Fabjan je nato pripomnila, da nista videti sprta, zakonca pa sta se oba nasmehnila in zatrdila, da nista, saj sta se potem že naslednji dan pogovorila in ugotovila, da je šlo za čisto neumnost.

Aljo je nato zanimalo, ali je bilo v njunem odnosu vedno tako, da je Blaž potreboval pogovor, medtem ko se je Tina umikala. Blaž pa je odvrnil: "Želel sem, da bi se malo več pogovarjala, a sem imel zaradi vsega tega umikanja in postavljanja zidov tudi sam dovolj in sem se umaknil."

Nato pa je strokovnjakinja prosila še Tino, ali lahko predstavi svoj pogled na dogajanje med njima. "V trenutku, ko sem prišla v šov, so se mi zgodile stvari, zaradi katerih sem se zaprla. Če bi me dobili prej ali kasneje, bi bilo vse veliko drugače, saj ne bi bila tako čustveno zaprta kot zdaj. Blažu bi dala veliko več priložnosti in bi bila veliko bolj sproščena."

Barbaro Sarić pa je zanimalo še, ali misli, da je Blaž za njun odnos naredil več. Tina je suvereno pritrdila: "Ja!"

