Ta Slovenka je razjezila slavnega pisatelja #video

Voditelj Klemen Bučan je v oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj na Planetu, povedal, da je tokratna VIP-tekmovalka Blažka Müller tudi priznana prevajalka, ki je med drugim v slovenščino prevedla knjige zelo priljubljenega brazilskega pisatelja Paula Coelha, prav tako pa ga je imela čast spoznati tudi v živo in se z njim družiti.

Klemen Bučan in Blažka Müller Foto: Planet TV

Voditelj jo je nato spomnil na dogodek, ko je Blažka med prevajanjem Alkimista enega od junakov preimenovala, kar pisatelju ni bilo najbolj všeč. Razkrila je, da se je eden od junakov v originalni različici imenoval Santiago, kar je v slovenščini nevsakdanje ime, zato se je odločila, da bo Santiago v slovenskem prevodu knjige postal Jakob.

"Ko je Paulo Coelho odprl slovensko verzijo njegove zgodbe Alkimist, se je seveda razjezil, in to so mi povedali. In ko sem, niti ne tako drhte, prišla v uredništvo, me je pogledal in vprašal: 'Ali je ona spremenila Santiaga v Jakoba?' In oni so rekli, da sem. Pisatelj je nato odvrnil: 'Vseeno mi je, samo da je ona moja prevajalka,"' je razkrila Blažka. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bo Blažka Müller v ugibanju gesel in pri vrtenju kolesa sreče, pa preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ob 21. uri vas čakajo razburljive epizode šova Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.