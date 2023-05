Znanemu Slovencu se je izpolnila velika želja #video

V nocojšnji oddaji bo kolo sreče vrtel tudi človek, ki je bil v svoji karieri že košarkar, igralec, pisec in dizajner, Marko Miladinović, ki ga večina pozna tudi po vzdevku Mile. Voditelja Klemna Bučana je zato najprej zanimalo, ali ga sploh še kdo pokliče po imenu Marko. "Mama," je odgovoril in dodal, da ji njegov vzdevek Mile ni preveč všeč.

Foto: Planet TV

Marko Miladinovič je res vsestranski in se je v marsičem že preizkusil, zato ga je voditelj vprašal tudi, kaj od tega ga najbolje opiše. "Najbolj 'Mile' je to, da sem si vedno želel igrati v kvizu, in končno se mi je posrečilo. Dvaintrideset let sem že star in končno igram v kvizu in to je odlično," se je pošalil. Tudi sicer bo poskrbel, da v nocojšnji oddaji smeha res ne bo manjkalo. Več v zgornjem videoposnetku.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ob 21. uri vas čakajo razburljive epizode šova Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.