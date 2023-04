Tekmovalec ponudil plačilo, da oddaje ne bi predvajali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali še eno zanimivo epizodo kviza Milijonar. Najprej se bodo na vročem stolu preizkusili tekmovalci, ki so se v oddajo prijavili, zadnji del pa bo kot ponavadi namenjen znanim obrazom, ki dobitek podarijo v dobrodelne namene. V prvem delu bo eden od tekmovalcev poskrbel za smeh z nepričakovano izjavo.

Do vročega stola se bo skozi igro hitri prsti tokrat prebil tudi tekmovalec Adam s Škofljice, ki je po izobrazbi magister geografije. Pri vprašanju, ki se je nanašalo prav na njegovo področje, bo poskrbel za zelo drzno izjavo.

Pri vprašanju, katera azijska država je dobesedno "čez cesto" Džibutiju v Afriki, je nekaj časa razmišljal, nato pa odgovoril. Voditelj Jure Godler je bil navdušen nad tekmovalčevim poznavanjem geografije, čeprav še ni vedel, ali je na vprašanje odgovoril pravilno ali ne.

O pravilnosti svojega odgovora je bil zelo prepričan tudi tekmovalec. "Če sem se zdaj zmotil, mislim, da mi bodo magisterij gladko odvzeli."

"Joj, upam, da ne. Da se niste (zmotili, op. p.)," mu je odvrnil voditelj, tekmovalec pa je hitro našel rešitev, če bi se to res zgodilo. "Potem bom mogoče plačal s temi 300 evri, da se oddaja ne predvaja," je dejal in nasmejal voditelja, ki se je pošalil, da se tudi to da urediti. Več v zgornjem videu.

Ali je tekmovalec pravilno odgovoril na vprašanje in koliko je za dobrodelno organizacijo Zveza prijateljev mladine Idrija zbral pevec skupine Kingston Reno Čibej, izveste v tokratni oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Po Milijonarju pa si lahko ob 22.15 ogledate napeto akcijo Vlak smrti (Derailed) z Jeanom-Claudom Van Dammom.

