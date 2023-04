V Milijonarja prihaja pevec legendarnih uspešnic

Petkove večere gledalcem in gledalkam polepša tudi kviz Milijonar z vedno dobro razpoloženim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še poseben dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo znani obrazi. Ta petek ob 20. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjal Reno Čibej, pevec legendarne skupine Kingston.

Da je Reno prava glasbena legenda, je priznal tudi Jure. "Ni tako pogosto, da si del neke pesmi ali glasbe, ki jo vsak vedno in povsod prepozna in ki se vedno povsod igra," je povedal voditelj, Reno pa je priznal, da ga najbolj navdušuje, ko njihove pesmi poznajo tudi nove generacije pod odrom. "To ti da neko energijo in veš, da si dejansko nekaj doprinesel, in lahko konec koncev res rečeš, da si legenda," je dodal nasmejano.

A čeprav je za vokalistom bogata glasbena kariera, je bil ves čas tudi redno zaposlen. "Treba je bilo pravilno razporediti čas," je povedal voditelju in dodal: "Za to je še najbolj zaslužna družina, ki je morala na ta račun malo potrpeti. Zdaj so otroci že odrasli."

Rena Čibeja lahko v Milijonarju ujamete že v petek ob 20. uri, ob 21.30 pa bo na sporedu tudi nova epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem.

