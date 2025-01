"Drage dame in gospodje, Mr. Alex 'THE Bassman' Mladenov! Predstavljamo vam novo silo, ki bo tresla odre z nami," je priljubljena glasbena skupina Kingston razkrila na Facebooku.

Skupino Kingston je lani po novem letu dolgoletni član, pevec Dare Kaurič, presenetil z novico, da v letu 2024 po točno 30 letih zaključuje svojo zgodbo s skupino.

Kot so člani skupine zapisali na Facebooku, je bilo "zadevo najprej treba predihati in izdihati, kmalu pa so stekle debate o zamenjavi in nadaljnjem delu benda".

Do rešitve so prišli povsem spontano, kje drugje kot pa na koncertu. "Na Majskih igrah v Mestnem logu sta se v bekstejđu srečala stara prijatelja Dejan in Alex in 'matr, to bi lahko bilo to!' si je rekel Dejan. Kmalu zatem smo se dobili na vajah in začeli združevati prijetno s koristnim," pravijo v skupini.

Prvi nastop z Mladenovim bo v Kopru

Alex Mladenov je ne le basist, temveč tudi manager/booker različnih bandov, z novim letom pa bo v skupini Kingston prevzel tudi vlogo predstavnika za odnose z javnostmi.

Napovedali so tudi že svoj prvi nastop z novim članom. "Na odru se prvič vidimo na pustovanju v Kopru 1. marca, do takrat pa delo in akcija in muzika in šopancija, da postavimo močne temelje novemu poglavju Kingston zgodbe. Obljubimo, da za vas pripravljamo kar nekaj extra finih novosti in cukrčkov," so še sporočili iz skupine.