Ta tekmovalec je mojster odpiranja modrčkov: deset jih je odprl v ... #video

Matjaž Sladič, ki se bo tokrat preizkusil v oddaji Kolo sreče, je že znan obraz s televizijskih zaslonov, gledalci se ga verjetno najbolj spomnijo po hudomušnih komentarjih v oddaji Bognedaj, da bi crknu televizor. Tudi tokrat bo poskrbel, da v oddaji ne bo manjkalo smeha.

Voditelj Klemen Bučan bo Matjaža spomnil tudi na poseben dosežek, ki bi mu ga verjetno zavidali številni moški. "Tiže, mislim, da moramo tu omeniti en življenjski dosežek. Ena nadnaravna sposobnost, ki je večina moških nima. V enem od kvizov ste morali v najkrajšem času in z zvezano roko in z zavezanimi očmi odpeti deset modrcev."

"Časa sem imel 150 sekund, odprl sem jih pa v 45 sekundah," je o izzivu, ki ga je opravil z odliko, povedal Matjaž in na voditeljevo vprašanje, na kom je vadil, v šali odgovoril: "Na moškem verjetno ne." Povedal je še, da žena ob tem ni imela prav nobenih razlogov za ljubosumje, saj je prav ona v oddaji stavila, da bo kos temu izzivu.

"Torej, če bo to nekoč olimpijska disciplina, imamo prvaka," je na koncu še pristavil voditelj in poskrbel za smeh v studiu. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji, v kateri bo nekaj zanimivosti o sebi razkrila tudi pevka Neisha.

Voditelj Klemen Bučan in pevka Neisha Foto: Planet TV

