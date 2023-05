V novi oddaji Riba, raca, rak bomo kuhali z znanimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu bomo od ponedeljka, 15. maja, kuhali v novi oddaji Riba, raca, rak, ki ni le kuharski šov, ampak tudi priložnost za spoznavanje znanih obrazov na drugačen način, med kuhanjem v domači kuhinji, pomembni sestavini vseh oddaj pa bosta bolj kot kulinarično predznanje dobra volja in smeh.

Na Planet že v ponedeljek, 15. maja, prihaja nova zabavna kuharska oddaja, v kateri bomo kuhali z znanimi obrazi, jih spoznavali na drugačen način, dobili veliko uporabnih kuharskih nasvetov in se ob peripetijah med pripravo jedi ter pogovori za mizo pogosto tudi iskreno nasmejali. Riba, raca, rak je kuharski resničnostni šov, ki gledalcem ne ponudi le edinstvenega uvida v kuhinje in kuharske navade znanih imen, ampak poskrbi tudi za zdravo tekmovalnost, saj bodo večerne pogostitve na koncu ocenjene.

Foto: Planet TV

V vsaki oddaji bo sodelovalo pet različno kuharsko podkovanih in (ne)nadarjenih znanih oseb, vsak dan pa bo eden od sodelujočih skuhal večerjo za preostale štiri prijatelje. A zadeva ne bo tako preprosta, saj bo moral kuhar dneva v omejenem času pripraviti predjed, glavno jed in sladico, kot presenečenje pa vsakega gostitelja čaka tudi komični izziv. Po obroku bodo gostje delili svoje mnenje in ocenili hrano ter celotno izkušnjo, zmagovalna večerja pa bo tista, ki bo na koncu tedna prejela največ točk.

Skozi oddajo bo gledalce vodil komentatorski glas, ki ga bo posodil vedno navihani Klemen Bunderla, za strokovni komentar dogajanja v kuhinji pa bo poskrbela kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič, lastnica več priljubljenih bistrojev ter avtorica dveh kuharskih uspešnic.

Kulinarična pustolovščina Riba, raca, rak bo mizo za pet prvič pogrnila že v ponedeljek, 15. maja, na Planetu!

