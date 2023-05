V Milijonarja prihaja igralka, ki je kariero gradila v New Yorku

Petkove večere gledalcem in gledalkam polepša tudi kviz Milijonar z vedno dobro razpoloženim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še posebni dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo povabljeni gostje. Ta petek ob 20. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjala Alenka Kraigher, režiserka in igralka, ki smo jo lahko videli v različnih slovenskih serijah, zaigrala pa je tudi v tujih filmskih, televizijskih in gledaliških produkcijah.

Alenka je namreč več kot deset let živela v New Yorku, kjer se je našla predvsem v delu za gledališče. Po začetku epidemije se je vrnila v Slovenijo in med drugim zaigrala v filmu Vesolje med nami, kmalu jo bomo videli tudi v novem celovečercu Nejca Gazvode.

Foto: Planet TV

V newyorškem gledališču je bil Alenkin soigralec celo štirikratni nominiranec za oskarja Willem Dafoe. "Res je neverjetna osebnost," je povedala igralka in pohvalila njegov odnos do dela ter umetniško vizijo. "Zelo zanimivo je bilo tudi opazovati, kako so se vsi v sobi nekako spremenili takoj, ko se je on pojavil," je dodala, voditelj pa se je ob tem pošalil, da gre za električno prezenco, ki jo ima tudi sam: "A ko jaz pridem nekam, jih samo strese."

Alenko Kraigher lahko v Milijonarju ujamete že v petek, 5. maja, ob 20. uri.



Prav tako v petek bo po Milijonarju ob 21.30 na sporedu tudi nova epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem.

