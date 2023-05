So se Meri med poslušanjem Matevževe zaobljube orosile oči? #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si na zaključni ceremoniji končni zaobljubi in odločitvi izmenjala tudi Meri in Matevž.

Tako Meri kot Matevž sta priznala, da sta na zaključno ceremonijo prišla precej manj živčna kot na svojo poroko. Branje končne zaobljube pa je prva začela Meri. "Nikoli si nisem mislila, da se lahko tako veliko zgodi v tako kratkem času," je začela, nato pa povzela vtise s prvega zakona in menjave.

"Hvaležna sem, da sem te imela možnost spoznati. Imaš veliko kakovosti, predvsem te moram pohvaliti za tvoja potrpežljivost in razumevanje. Cenim, da si me sprejel takšno, kot sem, da me nisi obsojal in poskušal spremeniti," mu je še iskreno dejala, nato pa ga tudi opozorila, da bi se včasih moral bolj postaviti zase.

V sklepu pa je nato razkrila še svojo odločitev: "Vem, da sva oba vložila v ta eksperiment vse, a čutim, da iskrica ni preskočila. Hvaležna sem ti, da si z menoj prestal ta eksperiment, želela pa bi, da od tu odideva kot prijatelja."

Matevž je priznal, da ga je Merina zaobljuba presenetila, saj ni vedel, da zna Meri izraziti tudi kakšna čustva, in pa tudi, da ga je malo ganila. Ne glede na to pa je hitro za njo moral svojo zaobljubo prebrati še on.

V uvodu se je najprej dotaknil začetka njune poti: "Ko sva se prvič pogovarjala ne medenih tednih, sem ugotovil, kako prijetna oseba si. S precej zanimivo zgodbo in še bolj zanimivim razmišljanjem." Tudi on je nato povzel, kaj vse se jima v eksperimentu zgodilo, povedal pa tudi:

"Zaradi vseh okoliščin sva imela malo časa in kdo ve, kako bi bilo, če bi se stvari odvile drugače. Kljub temu pa je bilo dovolj dolgo, da sem spoznal, da si čudovita oseba." Meri se je ob poslušanju teh komplimentov kar raznežila.

"Najin odnos je v eksperimentu ostal na prijateljski ravni. Morda bi se v drugačnih okoliščinah lahko razvilo kaj več ali pa ne, ampak tega ne moreva spreminjati. Vseeno pa želim najino prijateljstvo ohraniti zunaj eksperimenta in kdo ve, morda pa to ni konec," je še sklenil Matevž.

Meri je sicer zatrdila, da je takšno odločitev pri Matevžu pričakovala. Zakonca sta se na koncu objela in odšla vsak svojo pot.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri.

