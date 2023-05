Aleš bo ponovno srečal Jasmino, kar pa se ne bo dobro končalo … #video

Meri je na ponovnem snidenju vseh kandidatov po nekaj mesecih Jasmino med drugim vprašala tudi, kaj se je dogajalo med njeno prvo poročno nočjo z Alešem. Jasmina pa ji je iskreno odvrnilo: "Na prvo poročno noč se ni zgodilo nič. Takrat je imel Aleš menda tremo, drugo noč je bilo …"

V besedo ji je nato skočil Rok, ki je poudaril, da jo je Aleš poznal komaj petnajst minut. Njegovemu mnenju pa se je pridružil tudi Žan, ki je pripomnil: "Če bi mene zaprli zdaj s teboj v sobo, bi bilo povsem normalno, da bi tudi jaz imel tremo. Kdo je ne bi imel?! Tudi zdaj si poudarjala samo seks, kako potem človek ne bi imel treme?!"

Jasmina mu je poskušala odgovoriti, nato pa je vajeti v svoje roke vzel Aleš: "Zdaj je pa tega dovolj! Zdaj pa daj mir! O tem se ne bomo več pogovarjali. Umiri se." Jasmina pa ni popustila, kar je Aleša še bolj razburilo, zato jo je povabil na zasebni pogovor na kavč. Anna ga je nato vprašala, ali naj gre z njima, Aleš pa ji ostro odvrnil: "Ne, ti ostani dol!"

Jasmina mu je nato želela pojasniti, zakaj se dotika te teme, on pa je ni poslušal in ji ukazal, naj se usede. "Jaz sem naredila pravo stvar in odšla stran od tebe, ker me nisi seksualno izpopolnil. Vse, kar sem storila, je bilo čisto spoštovanje do tebe," mu je govorila Jasmina, Aleš pa ni popustil: "Ali se misliš ustaviti?! To ni bilo nobeno spoštovanje. Sem si prišla, zdaj se pa lepo obnašaj!"

Jasmina je bila povsem zaprepadena ob njegovih besedah: "Zdaj se pa jaz grdo obnašam?! Še en dokaz, da nisva za skupaj." Aleš pa se je hladno strinjal z njo: "Še dobro, da nisva!"

Jasmina bo tako s svojo vrnitvijo poskrbela za kar nekaj drame, za katero pa ne bo kriv samo spor z Alešem. Ves večer bo namreč odkrito flirtala tudi z Žanom! Kakšen bo končni razplet tega, pa izveste samo nocoj ob 21. uri!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem pa si lahko premierno ogledate še prvi del oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.