"Anna se je do Aleša obnašala še grše kot Jasmina," je prepričana Tanja Kocman #video

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled so komentatorji tako kot vsak četrtek ob 20. uri tudi tokrat pod drobnogled vzeli dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. Ustaljeni trojici komentatorjev se je tokrat v studiu pridružil še Boris Dragan. Spotaknili so se tudi ob vedenje Anne ob sprejemu končne odločitve in se strinjali, da je bilo to še bolj nesramno od dejanja Aleševe prve žene Jasmine.

Komentatorji so v oddaji Poroka na drugi pogled pod drobnogled vzeli končno odločitev Anne. Zmotil jih je že na njen način branja, še bolj pa so bili zgroženi nad vsebino prebranega. "Ona je navedla vse, za kar se jo da najeti in plačati," je Tanja Kocman ostro kritizirala Anno. Vsi so strinjali, Špela je dodatno pripomnila: "Katastrofa!" Razburjen je bil tudi Boris Dragan, ki je dodal: "Pojdi objemat drevo in nikar se ne vračaj!"

Špela je poudarila, da če si tako poduhovljen in živiš takšno življenje, česa takšnega človeku ne narediš. Vsi so se strinjali, Tanja pa je dejala še: "Aleš je dobil takšni porciji od obeh žensk, da bi se prav vprašala, ali je kateremu od otrok strokovnjakov sodil kakšno tekmo in ga je zdaj hotel kaznovati, ker to je pa …" Stavek je dopolnila Špela: "Dvojno razočaranje."

Tanja je priznala, da se ji Annina poteza zdi še slabša od Jasminine, s čimer so vsi strinjali, saj je Jasmina že takoj pokazala svoje prave barve, medtem ko je Anna slepomišila in še teden dni pred odločitvijo zatrjevala, da gre njun zakon v pravo smer.

"Saj ni nič narobe, da se ona ni odločila zanj, ampak jaz ji očitam način," je bila neposredna Špela, strinjala pa se je tudi Tanja: "To je bilo zelo grdo in ne na mestu." Povsem brez zadržkov je svoje mnenje povedal tudi razburjeni Boris: "Jaz bi jo sčofotal. Ne moreš delati takih stvari, če si tako poduhovljen. To me jezi."

Več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku. Ne zamudite ponedeljkove epizode šova Poroka na prvi pogled, v katerega se ob 21. uri na zadnje ponovno snidenje kandidatov vrača tudi omenjena Jasmina, kar bo znova popestrilo dogajanje.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri. Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri.

