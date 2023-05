Rok zatrjuje: Dobil sem točno to, kar sem pričakoval #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si končni zaobljubi povedala tudi Rok in Vlasta. Zakonca sta sicer skozi celoten šov veljala za najbolj stabilen par. Pa je tako ostalo tudi ob samem koncu eksperimenta?

Rok je na zadnjo skupno ceremonijo sicer prišel s strahom pred zavrnitvijo, Vlasto pa je prav tako tiščalo v trebuhu, četudi je mislila, da ve, kako se bo Rok odločil. Prvi se je končne zaobljube in razkrivanja odločitve lotil prav njen mož …

"Ko sem te prvič zagledal, sem takoj vedel, da med nama nekaj bo, in vedel sem, da to ne bo samo prijateljstvo," je začel Rok, nato pa nadaljeval z opisom njune poti in zaključil:

"Želim si, da ostaneš v mojem življenju in da gradiva močne ter trdne temelje svoje zveze. Želim si, da uživava življenje in da ostaneš moj partner v zločinu. Verjamem, da te lahko osrečim, samo zaupaj mi! Zato ti podajam svojo roko in želim, da odrineva v življenje z radostjo in pripravljena na vse, kar naju čaka. Želim, da tudi izven eksperimenta nadaljujeva kot par."

Vlasta ga je po prebranem samo prijela za roko in poljubila, nato pa se je še sama lotila branje svoje končne zaobljube in tudi odločitve.

"Niti v sanjah si nisem mislila, da me bo na vrhu stopnic pričakalo nekaj tako čudovitega," je Roku sprva o prvem snidenju dejala Vlasta, nato pa nadaljevala naštevanje stvari, ki so ji pri Roku všeč. Zaključila pa je:

"Čeprav se je najina zgodba šele začela, verjamem, da jo bova uspešno in odločno peljala naprej. Hvala, ker si bil od prvega trenutka dalje izjemno pozoren, srčen, zaščitniški. Želim si, da te vse tvoje kavalirske navade nikoli ne zapustijo, da prelepi občutki nikoli ne popustijo in iskrice nikoli ne pogasijo. Želim si, da se najina zgodba razvija, da ostaneš tak, kot si, saj si zame prav tak popoln. S teboj želim nadaljevati najino zgodbo tudi, ko se eksperiment zaključi."

Zakonca sta se objela in poljubila ter združena odkorakala na skupno pot. Rok pa je priznal: " Dobil sem točno to, kar sem pričakoval, saj drugega sploh ne bi vzel!"

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

