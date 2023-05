Boris Dragan: V življenju ne bi storil česa takšnega! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v kateri se bo Špeli Grošelj, Tanji Kocman in Mihi Hercogu pridružil tudi Boris Dragan. V studiu bo poskrbel za nekaj smešnih vložkov, eden od teh pa se bo navezoval tudi na to, ali bi si z boljšo polovico naredili isto tetovažo.

V šovu Poroka na prvi pogled sta si kot prva skupno tetovažo naredila Blaž in Tina, sledila pa sta jima še Meri in Matevž, kar bodo pod drobnogled nocoj vzeli tudi strokovnjaki v komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled.

Gostujočega komentatorja Borisa Dragana, ki ima na sebi kar nekaj tetovaž, bo namreč Špela Grošelj vprašala, ali si je kdaj že naredil tetovažo v takšnem duhu, kot sta to storila Meri in Matevž. Boris je Špeli zatrdil: "V življenju si zaradi ljubezni do partnerja ali partnerke zagotovo ne bi naredil tetovaže! Mogoče zaradi otroka."

Špela je bila začudena, vprašala pa ga je, ali bi storil za osebo, ki bi jo imel najrajši na svetu. Boris ji je zatrdil: "Jaz sem imel to osebo najrajši in kje sem potem pristal?!" Špela se ja zasmejala in pripomnila: "Pri nas v studiu!" Boris pa ji je v smehu odvrnil: "Ja, super."

Za še več smešnih in zabavnih komentarjev pa ne zamudite nocojšnje epizode Poroka na DRUGI pogled, ki bo na sporedu ob 20. uri!

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri! Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

