Maša šov zapušča z zlomljenim srcem #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta si končni zaobljubi na zadnji ceremoniji povedala tudi Maša in Žan. Žena Maša je domov, ne glede na vse, odšla z zlomljenim srcem.

Tudi Maša in Žan se nista mogla izogniti zadnji skupni ceremoniji, na kateri pa je s svojimi zaobljubami prva začela Maša. "Ko sem zakorakala v ta eksperiment, si tudi v najbolj domišljijski zgodbi nisem mogla zamisliti, da se lahko zgodi kaj takšnega," je dejala za uvod, nato pa je povzela vse dogodke, ki so privedli do menjave. "Midva sva res pravi dokaz, da pravo osebo lahko spoznaš, ko najmanj pričakuješ," je še prebrala.

Maša je nato izpostavila še vse njune vzpone in tudi padce, zaključila pa: "Bolj kot sem razmišljala, težje sem uvidela, kaj je prava odločitev. Kdor ne tvega, ne 'profitira'. In jaz sem pripravljena zate tvegati in videti, kaj je bil razlog, da naju je vesolje, ne glede na vse, vseeno združilo. Jaz sem te pripravljena sprejeti v svoje življenje in tudi iz tega eksperimenta želim, da odideva kot par."

Žan je po Mašini zaobljubi ostal miren, ne glede na njeno odločitev, nato pa je prebral svojo zaobljubo.

"Moram reči, da naju je že prvi pogovor, ki sva ga imela še neporočena, pritegnil. Takoj si se mi zdela oseba, s katero pogovor enostavno steče. Pritegnili pa sta me tudi tvoji živahnost in izredna zagnanost," je začel branje zaobljube Žan. Nato je podrobneje opisal njuno zvezo, izpostavil pa tudi, kaj mu je pri njej všeč.

"Sam še ne vem, kako bi najina zveza delovala v resničnem svetu. Živiva daleč stran, pa tudi najini interesi in rituali so si zelo različni. Navkljub vsem pozitivnim stvarem se mi zdi za resno zvezo zunaj eksperimenta še prehitro, zato lahko po koncu eksperimenta gledam na najino zvezo le kot na prijateljsko," je zaključil Žan.

Zakonca sta se sicer objela in poslovila, a Maša je na "samem kraju zločina" na koncu ostala sama, z zlomljenim srcem in objokanimi očmi, čeprav je vseeno zatrdila, da je Žanova odločitev ni presenetila. "Jaz sem človek, ki tvega, on pa to ni. Raje to, kot pa da bi se spraševala, kaj če," je še povedala …

