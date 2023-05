Jasmina o Žanu: "On je sladek. Kot bombonček." #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko še ta teden spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se kandidati po več mesecih ponovno srečali na skupni večerji. Največje presenečenje je nedvomno predstavljal prihod Jasmine, ki je na večerji odkrito flirtala z Žanom, poleg tega pa razkrila tudi, zakaj njun zakon z Alešem ni uspel.

Jasmina je na večerji sedela poleg Žana in začudena ugotavljala, da nihče od prisotnih na večerji ni ostal skupaj. "Morda bi bilo iz tega eksperimenta še kaj, če bi skupaj dali naju," je dejala Žanu in pripomnila: "To bi bilo vrhunsko!" Žan ji je sicer odgovoril, ampak s svojim pogledom drugim jasno nakazal, da mu njena pripomba ne diši najbolj.

Jasmina pa je na samem priznala: "Žan je sladek. Tako kot en bombonček Haribo. V redu fant je. Resnično se še išče, ampak to je to. Išče se, najde se … Dajmo mu prostor, pa se bo."

Vlasta pa je Jasmino vprašala, zakaj njima z Alešem ni uspelo. "Nisva kompatibilna. Že takoj na začetku tega med nama ni bilo, ker je tudi on meni rekel, da mu nisem všeč. Mislim, da je med nama bilo igranje, in meni se je zdelo škoda, da se trudi, ker jaz nisem …"

A jo je Aleš nato prekinil in dodal: "Ne, ne, ne, Jasmina, samo malo, zdaj bom govoril jaz. Ni bilo tako, kot si želela povedati, ker to, da sem ti kdaj rekel, da mi nisi bila všeč, ni bilo res. Povedal sem samo, kakšne ženske so meni všeč. To je velika razlika. Jaz sem ti to povedal in spoštoval sem te. Vedno te bom spoštoval. Kar je bilo, je bilo, in želim ti samo srečo še naprej."

Jasmina se mu je nato zahvalila in mu zaželela enako, še vedno pa želela povedati svoje, saj je odvrnila: "Vseeno sem ti povedala, da nisi moj tip človeka, in jaz mislim, da sem naredila prav, ker sem se umaknila in ti dala priložnost, da poskusiš z drugo. Jaz več kot to ne morem in tudi to izkazuje spoštovanje."

Aleš se je strinjal in poudaril, da sta se tako odločila oba. "Če kdo nima nečesa, kar ti potrebuješ, nima smisla nadaljevati. In jaz sem bila poštena, šla sem svojo pot," je še poudarila Jasmina, s čimer se je strinjal tudi njen bivši mož Aleš.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem pa si lahko ogledate še epizodo kuharske oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.