30-letnik trdi, da je sin najbogatejšega raperja na svetu

Američan Rymir Satterthwaite trdi, da je sin slavnega raperja z imenom Jay-Z, rodil naj bi se mu, ko je imel zdaj najbogatejši raper na svetu 21 let.

30-letni Satterthwaite je vložil zahtevo, naj sodišče 53-letnemu raperju odredi DNK-test očetovstva. "Ne bom odnehal, dokler pravici ne bo zadoščeno," je za Daily Mail izjavil Satterthwait in dodal, da od raperja želi le priznanje očetovstva.

"Rad bi le živel naprej, in ko se vse to konča, bo morda tudi on želel biti del mojega življenja," je še dejal.

Rymir Satterthwaite tudi na družbenih omrežjih trdi, da je Jay-Z njegov oče:

Kot trdi, naj bi njegova mati Wanda z raperjem, čigar pravo ime je Shawn Carter, zanosila v začetku 90. let, ko se je šele prebijal na glasbeno sceno.

Jay-Z, ki je od leta 2008 poročen s pevko Beyonce, s katero ima tri otroke, odločno zanika Satterthwaitove navedbe. Njegovi odvetniki so za Daily Mail pojasnili, da je 30-letnik v preteklosti že poskušal doseči priznanje očetovstva, a ga je sodišče vsakič zavrnilo. "Tako bo tudi tokrat," so dodali.

