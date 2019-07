Beyoncé in Jay-Z sta prekršila kraljevi protokol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko so se oboževalci Meghan Markle in Beyoncé razveselili dejstva, da sta se zvezdnici končno spoznali, se zdaj govori o tem, kako je priljubljena pevka z možem pred tem kršila kraljevi protokol.

Beyoncé, Jay-Z, princ Harry in Meghan Markle so se v nedeljo udeležili londonske premiere nove različice animiranega filma Levji kralj, na kateri so se končno osebno spoznali.

A ker je Meghan prijateljsko objela pevko in nato še njenega moža, je bilo videti, kot da se poznajo že od nekdaj. Para sta se po poročanju tujih medijev na premieri spoznala prvič, čeprav naj bi se takoj ujeli in prijetno poklepetali.

Zvezdnika kršila protokol, a ... sta ga tudi Meghan in Harry

Kljub temu pa ni bilo vse tako "popolno", pravijo kraljevi poznavalci, ki trdijo, da sta Beyoncé in Jay-Z ta večer kršila kraljevi protokol. Ne zaradi objemanja članov kraljeve družine, saj je bila Meghan tista, ki je prva objela njiju, temveč zato, ker sta si ameriška zvezdnika "drznila" na prizorišče prispeti za kraljevim parom.

Kraljeva strokovnjakinja Katie Nicholl je za Entertainment Tonight pojasnila, da bi morala Meghan in Harry prispeti zadnja, saj je šlo za kraljevo premiero in da protokol veleva, da morajo člani kraljeve družine priti zadnji.

Po drugi strani pa sta ga kršila tudi Meghan in Harry. Člani kraljeve družine namreč ne delijo objemov, je pojasnila Nichollova in dodala, da sta zakonca Carter s tem dobila posebno obravnavo.

"Harry in Meghan sta bila zelo vesela, da sta spoznala Beyoncé, in videlo se je, da je med njimi veliko kemije. Poleg tega, da je Beyoncé od Harryja prejela še dva poljuba na lica ... to vsekakor ni nekaj, kar bi pričakovali s strani člana kraljeve družine."

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Zakonca Carter sta velika oboževalca Meghan Markle

Tuji mediji poročajo, da naj bi Beyoncé med objemanjem Meghan vojvodinji dejala: "Moja princesa", nekaj, kar je bilo povsem pričakovano s strani ameriške pevke.

Ta je svojo naklonjenost vojvodinji Susseški javno izkazala že februarja, ko sta z Jay-Z-jem britansko glasbeno nagrado brit za najboljšo mednarodno skupino prejela pred portretom Meghan Markle.

Foto: Instagram

Ker se podelitve nista udeležila, sta posnela zahvalni video, v katerem sta stala pred portretom vojvodinje Susseške, kar sta storila v čast meseca zgodovine temnopoltih Američanov, pri čemer sta se "priklanjala eni naših 'melaniranih mon'," je takrat pojasnila pevka. Z "melaniranih mono" je imela v mislih Meghanino rasno mešano dediščino ter eno najslavnejših slik na svetu – Mono Lizo.