To so dragocena darila, ki so jih prejeli javni uslužbenci #foto

Ob predstavitvi prenovljene aplikacije za prikaz porabe javnega denarja Erar so precej zanimanja javnosti vzbudila tudi protokolarna darila javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki jih ta razkriva. Med njimi najdemo nakit v vrednosti 35 tisoč evrov, pa tudi prestižne ročne ure. Izkazalo se je, da gre za protokolarna darila, ki so ostala v lasti države, ne pa prejemnikov.

Urad predsednice Republike Slovenije je po podatkih Erarja na vrhu deseterice institucij, ki so prejeli največ daril. V zadnjem desetletju so jih prijavili 438, lani 28.

Protokolarna darila opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za darila, ki jih funkcionarji prejmejo od državnih organov, drugih držav ter mednarodnih organizacij in institucij. Če vrednost darila presega 75 evrov, postane last države.

Katarski emir Pahorjevi partnerki podaril zlat nakit

Najdražje darilo, vredno 35 tisoč evrov, je prejela Tanja Pečar, partnerka nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Komplet zlatega nakita z ogrlico, uhani, prstani in zapestnico ji je ob obisku v Ljubljani leta 2022 podaril katarski emir Tamim Bin Hamad Al Thani.

Darilo je ostalo v lasti predsednikovega urada, zato si je ogrlico leta 2023 za kronanje Karla III. v Londonu izposodila tudi aktualna predsednica Nataša Pirc Musar.

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije

Kot so nam sporočili iz Urada predsednice, pravilnik o hrambi in načinu razpolaganja z darili na uradu določa, da se lahko darila, ki postanejo last urada in so primerna za uporabo, proti podpisu in ob predhodni odobritvi predstojnika (tj. generalnega sekretarja) dajo v uporabo prejemniku ali drugemu zaposlenemu na uradu, ki za to izrazi interes.

Dodali so, da mora uporabnik ves čas uporabe z darilom ravnati kot dober gospodar in je odgovoren za njegovo izgubo ali uničenje. Po uporabi mora darilo vrniti uradu.

Prestižni uri za devet tisočakov

Med bolj dragocenimi protokolarnimi darili izstopata tudi dve prestižni ročni uri znamke Cartier v vrednosti devet tisoč evrov. Ob istem obisku katarskega emirja sta ju v dar prejeli takratni uslužbenki Pahorjevega urada Špela Vovk in Smiljana Knez.

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije Vovk nam je pojasnila, da sta bili obe uri evidentirani v skladu z zakonom, uporabi pa sta se obe odpovedali z izjavo. Uri po njenih besedah nista bili nikoli nošeni, shranjeni pa sta v Uradu predsednice.

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije

Iz predsednikovega urada so še sporočili, da vsa protokolarna darila v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije postanejo last Republike Slovenije, zato je treba z njimi ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pojasnili so, da so darila razstavljena v predsedniški palači, v depojih Muzeja novejše zgodovine v Pivki, v vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru (knjižna darila), na Občini Bled (kajak, ki ga je nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju podarila nekdanja predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid ob uradnem obisku v Sloveniji septembra 2019) in v državnih protokolarnih objektih.

V predsedniški palači hranijo 700 daril

Del zbirke protokolarnih daril hranijo v uradu, kjer je trenutno okoli 700 protokolarnih daril. "Med njimi je veliko unikatnih daril, posebej izdelanih za izmenjavo ob državniških in uradnih obiskih, zato je njihovo skupno vrednost težko oceniti. Njihova simbolna vrednost pa je za državo neprecenljiva," so poudarili.

Iz spoštovanja do državnika in države, v imenu katere je bilo protokolarno darilo podarjeno, protokolarna darila niso namenjena morebitni prodaji.

Vprašanja, kaj se dogaja s protokolarnimi darili, ki so jih prejeli uslužbenci zunanjega ministrstva in kabineta predsednika vlade, smo vprašali tudi njih. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.