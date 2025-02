Kaj podariti za valentinovo?

Če vam svoji izbranki ali izbrancu letos še ni uspelo pokazati naklonjenosti, imate priložnost, da to storite na valentinovo. Pravijo namreč, da je ljubezen ključ, ki pri človeku odpira vsa vrata.

Zaljubljenci po vsem svetu 14. februarja praznujejo svoj praznik – valentinovo. To se je v Sloveniji v obliki, kot ga poznamo danes, uveljavilo šele konec 80. let prejšnjega stoletja. Pred tem je namreč ta dan v slovenski kulturni dediščini veljal za dan prebujanja narave. A tudi pri nas se nismo izognili amerikanizaciji kulture, zato je valentinovo danes predvsem praznik trgovcev. Kljub vsemu pa je to le priložnost, ko lahko bližnjemu izkažete svojo ljubezen ali prijateljstvo.

Izberite modro

Lahko poskusite s cvetjem, čokolado ali parfumom. Tisti drznejši z nekaj organizacijske žilice lahko ljubljeno osebo presenetite z romantično večerjo, obiskom kinopredstave ali manjšim oddihom v toplicah. Izbira je vaša. Pazite le na to, da bo darilo ustrezalo vaši partnerici ali partnerju. Nihče si namreč ne želi, da bi moral nato vseh 365 dni v letu opravičevati svojo napako.

Nagelj za izkušene in tulipan za "zelence"

Mnogi bi se strinjali, da k praznovanju valentinovega obvezno spada poklanjanje cvetja. Pri tem pa moramo upoštevati nekaj osnovnih pravil. Če poklonimo le eno vrtnico, naj ima ta dolgo steblo, če pa bomo svoji boljši polovici poklonili šopek, naj bo v njem vedno neparno število rož. Če boste želeli nekomu izkazati ljubezen, boste segli po rdeči vrtnici, ki simbolizira ljubezen. Če je vajina zveza daljša, lahko izberete nagelj, za tiste bolj "zelene", ki želite svojo ljubezen šele izpovedati, pa bo najprimernejši rdeči tulipan.

Ljubezen gre skozi želodec

Star pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Na valentinovo zato nikar ne pozabite na kulinarično razvajanje svojega partnerja oziroma partnerice. Začnite s čokolado, ki velja za afrodiziak in zato predstavlja popolno darilo. A izberite pazljivo in podarite le izbrane znamke, če je mogoče, sezite po temni čokoladi. Tisti, ki ste spretni za kuhinjskim pultom, lahko večerjo skuhate sami. Ob tem ne pozabite na svečke in šampanjec, ki bodo pričarali romantično vzdušje. Če pa vaša ljubezen ne pozna cene, potem ljubljenega ali ljubljeno odpeljite v boljšo restavracijo, a glejte, da pred tem opravite rezervacijo.

Tvegan nakup parfuma

Nekoliko bolj tvegan je nakup parfuma, saj vsakomur ugaja drugačen vonj. Lahko pa partnerju oziroma partnerici kupite vonjavo, ki je všeč vam in ki jo boste lahko nato vsak dan vonjali na ljubljeni osebi. Ker pa obdarjeno osebo ljubite, to za vas prav gotovo ne bo predstavljalo težave. Za nakup parfuma boste odšteli deset evrov in več, za nekoliko bolj izbrane dišave pa tudi več deset evrov.

Potovanje ali izlet? Zakaj pa ne!

Če želite valentinovo narediti nepozabno, svojo boljšo polovico odpeljite na romantičen izlet, oddih v toplice ali v počitniško hišico na deželi. S partnerjem bosta tako pozabila na vsakdanje tegobe, kratek odmor pa bo blagodejno vplival na vajino zvezo.

Bodite iznajdljivi

Kljub vsem darilom je treba vedeti, da štejejo tudi tiste male stvari. Ljubljeni osebi lahko tako na blazini pustite ljubezensko pismo ali pesem, ki ste jo zanj oziroma zanjo spesnili sami. Zjutraj poskrbite za zajtrk v postelji, zvečer pa za romantično vzdušje s svečkami in vročo kopeljo. Posteljo posujte s cvetovi vrtnic in oblecite izzivalno spodnje perilo. Naj ta dan ne gre v pozabo.

Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da

Aristotel je zapisal, da je ljubezen sestavljena iz ene duše, ujete v dveh telesih. Poskrbite, da bo imel vaš partner oziroma partnerica občutek, da je vajina ljubezen večna in iskrena. Čeprav si dragih daril in izletov ne morete privoščiti, vedite, da kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da.