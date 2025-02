Drznejši si za valentinovo podarjajo kondome

Ponudnik dostave hrane in hitre trgovine Wolt je preučil, kaj so prek njegove platforme februarja lani slovenski uporabniki najraje naročali za darila ob prazniku zaljubljenih.

Verjetno ne preseneča, da so na vrhu valentinovih daril pristale slaščice, zlasti čokolada, ki so prehitele vrtnice in druge rože. Sledijo baloni z ljubezenskimi napisi, v dneh pred valentinovim pa zaznajo tudi povečano število naročil kondomov – lani so jih v tednu, v katerem je valentinovo, slovenski uporabniki prek Wolta naročili trikrat več kot teden dni pozneje.

Drugod hit, pri nas pa (še) ne

Videti je, da eden izmed trendov obdarovanja za valentinovo (še) ni prišel do Slovenije. V svetovnem merilu je na valentinovo pri Woltu število naročil jagod kar podvojeno, medtem ko v Sloveniji takšnega trenda ne zaznavajo.

Drugod po svetu opažajo izrazit porast nakupov jagod v času valentinovega. Foto: Shutterstock

V Sloveniji so najpogostejša izbira za sladka valentinova razvajanja torte, čokoladni srčki in različne vrste pralinejev, kažejo Woltovi podatki o lanskih naročilih.

Tulipani tesno za petami vrtnicam

Vajeni smo, da so vrtnice najmočnejši simbol ljubezni, in tako je še vedno – med cvetjem, ki ga slovenski uporabniki (tudi prek Wolta) podarjajo za valentinovo, so še vedno na prvem mestu.

Vrtnice ostajajo neomajen simbol ljubezni, a njihova prevlada ni več tako izrazita. Foto: Pixabay

Toda še bolj drugod kot pri nas jim tesno sledijo tulipani, ki se tako uveljavljajo kot sodobna in igriva alternativa vrtnicam, so po vpogledu podatkov o naročilih sklenili v podjetju Wolt, ki je poleg Slovenije, kjer danes delujejo v 22 mestih, prisotno še v 26 državah.