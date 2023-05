Slavni raper razkril, kaj še vedno počne njegova sedemletna hči

65-letni raper Ice-T je v podkastu Ta trenutek z Daymondom Johnom med drugim povedal, da v življenju svojih dveh starejših otrok, danes 47-letne Leteshe in 31-letnega Tracyja Jr., ni bil prisoten toliko, kot je zdaj v življenju najmlajše hčere, sedemletne Chanel.

"Bil sem zraven, ko je bila Coco noseča, šel sem v bolnišnico in Chanel še vedno spi v postelji z nama," je povedal Ice-T. Dodal je, da je veliko bolj povezan s Chanel kot z drugimi otroki. Povedal je, da se mu je sin Ice rodil ravno v času, ko še ni bil širše poznan po imenu Ice-T in je bila to zanj popolnoma nova stvar, poroča spletna stran toofab.com.

Ice-T meni, da je hčerka najboljše darilo, ki ga je kadarkoli dobil

Povedal je, da se je njegovo življenje zelo spremenilo, ko se mu je leta 2015 rodila hči Chanel. "Zaradi tega sem si želel živeti večno," je dejal in dodal, da si je zaradi rojstva hčere ustvaril nove cilje. Ker je bil finančno preskrbljen, bi lahko začel stvari opravljati z manj zagona kot prej, a se to, tudi zaradi rojstva otroka, ni zgodilo. "To je najboljše darilo, ki sem ga kadarkoli dobil," je povedal znani raper.

Coco in Ice-T v preteklosti že deležna kritik glede otrokove vzgoje

V preteklih letih sta bila tako njegova 44-letna žena Coco kot tudi on sam deležna številnih kritik glede vzgoje otroka. Očitali so jima dojenje hčerke pri petih letih, vožnjo v otroškem vozičku in umivanje v kuhinjskem koritu. Takrat je Coco povedala, da petletnica sicer že je "hamburgerje in zrezke", a občasno pri mami še vedno dobi "prigrizek". "Zakaj bi ji to odvzela? Ko ne bo hotela več, bova prenehali, a ne bom ji odrekala tega," je odgovorila na po njenem mnenju neupravičene kritike.

Ženo je raper že večkrat javno pohvalil

Ice-T je ženo Coco, s katero sta skupaj že 22 let, že večkrat javno pohvalil, med drugim je dejal, da je najbolj neverjetna in najlepša oseba, kar jih je kdaj srečal, in najboljša mama Chanel, kar si lahko kdo zamisli.

"Kot mati tega ne slišiš pogosto. Ne slišiš dobrega, slišiš samo veliko slabega in vem, da sem dobra mati, ker sem zadnjih šest let posvetila hčeri, svojo kariero in vse preostalo pa pustila ob strani," je o pohvali moža povedala Coco.