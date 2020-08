Zvezdnica spregovorila o očetovi bitki z boleznijo covid-19

V začetku julija je Coco Austin sporočila, da njen oče Steve Austin preboleva okužbo z novim koronavirusom in da je zaradi pljučnice, ki jo je okužba povzročila, pristal v bolnišnici. K sreči respiratorja ni potreboval, čeprav se mu je medtem začelo sesedati pljučno krilo, a so mu pri dihanju pomagali z dovajanjem kisika, ki ga še vedno potrebuje. A najhuje je mimo, je na Instagramu sporočila Coco.

"Moj oče je spet doma! Nima več bolezni, a se še vedno spopada s poškodbami na pljučih, ki so mu ostale … Še vedno je priklopljen na aparat s kisikom in kdo ve, koliko časa še bo, a je zelo srečen … Rekel je, da je bilo v bolnišnici kot v zaporu. Nič oken, nič obiskovalcev, ves čas samo ležanje in to, da ni mogel hoditi naokrog, mu je prišlo do živega. Prav tako je povedal, da so nekateri ponoči stokali od bolečin, nekateri se niso izvlekli … Tako žalostno. Sam je izgubil 13,6 kilograma, tako da je zdaj moja naloga, da mu spet pomagam do mišične mase in da bo spet zdrav," je med drugim napisala v dolgi objavi na svojem profilu na Instagramu.

Zvezdničin oče sicer na začetku novega koronavirusa ni jemal resno, je že pred časom razkrila Coco. Mislil je, da gre za zaroto, za poskus nadzorovanja ljudi. Zato se tudi ni pazil, med drugim v zaprtih javnih prostorih ni nosil maske.

Medtem pa je bila sama zaradi virusa preplašena že od vsega začetka in je tudi svojo štiriletno hčer Chanel naučila pravilno umivati ter razkuževati roke, povsod v javnosti sta obe nosili masko. Tako so Chanel, Coco in Ice-T za zdaj zdravi, medtem ko sta se z novim koronavirusom poleg očeta okužili še dve zvezdničini teti. In to približno hkrati kot njen oče.