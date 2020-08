Tudi pri samoplačniških testih odkrili okužbe, pojavljajo se tudi lažno negativni

V UKC Ljubljana so do začetka avgusta opravili nekaj več kot 600 samoplačniških testiranj na novi koronavirus in odkrili tri pozitivne primere. Ob tem infektologinja Mateja Logar pojasnjuje, da lažno negativni testi na koronavirus niso pogosti, se pa včasih pojavijo.

Britanske oblasti so danes sporočile, da bodo v domove za starejše in laboratorije razdelile 6,25 milijona testov za testiranje na novi koronavirus, ki rezultate pokažejo v 90 minutah. Ob tem bodo testi pokazali tudi okužbo na druge viruse, ki so prisotni predvsem pozimi.

Testiranje s temi testi, ki bodo rezultate pokazali v 90 minutah, bodo lahko izvajali tudi v nekliničnem okolju. Testiranje namreč ne zahteva izurjenega medicinskega osebja.

"Dejstvo, da lahko ti testi zaznajo tako gripo kot covid-19, bo močno koristilo pred zimo, tako da bodo lahko bolniki sledili pravilnim nasvetom za zaščito sebe in drugih," je dejal zdravstveni minister Matt Hancock.

"Stroka je že večkrat pojasnila, da so takšni testi lahko zavajajoči"

V Sloveniji za zdaj nakupa podobnih testov ne načrtujejo. Kot pravijo na ministrstvu za zdravje, je stroka že večkrat pojasnila, da so takšni testi lahko zavajajoči.

Je pa pri nas mogoče samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom. S tem so bolnišnice in zdravstveni domovi začeli v maju. Največ razlogov za samoplačniško testiranje je zaradi potovanj v druge države, saj nekatere zahtevajo negativen izvid.

V UKC Ljubljana že 614 testiranj

V Sloveniji so po zadnjih podatkih potrdili 2.181 pozitivnih primerov. Foto: STA Največ plačljivih testiranj so opravili v največji bolnišnici pri nas, UKC Ljubljana. Od 22. maja pa do začetka avgusta so opravili 614 samoplačniških testiranj na covid-19, ob tem pa so okužbo potrdili pri treh osebah. Testiranje pri njih stanje 93 evrov, izvajajo pa ga od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro, v montažni enoti pred infekcijsko kliniko.

Dodajajo, da "testiranje ni anonimno, saj večina potrebuje imenske izvide za prehod meje."

Samoplačniško testiranje je mogoče opraviti tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana, v Mariboru (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca), Splošni bolnišnici Celje, Splošni bolnišnici Novo mesto, Zdravstvenem domu Slovenj Gradec in v brežiški bolnišnici.

Skupno so v Sloveniji sicer opravili 133.067 testiranj in potrdili 2.181 pozitivnih primerov, 122 oseb pa je umrlo.

Test na protitelesa za 25 evrov

Testiranja na protitelesa v bolnišnicah ne opravljajo. Kot pravijo v UKC Ljubljana, takšnih testov ne opravljajo in jih tudi ne načrtujejo. Nekateri laboratoriji po Sloveniji sicer omogočajo serološko testiranje za dokazovanje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu SARS CoV-2 (covid-19).

Eden takšnih je Adria lab, kjer test stane 25 evrov. Test temelji na dokazovanju prisotnosti protiteles v krvi, ki se praviloma razvijejo po okužbi. Če so v krvi prisotna protitelesa, pomeni, da je človek prišel v stik z virusom. Ob tem Adria lab dodaja, da dokaz prisotnosti protiteles v krvi še ne zagotavlja imunosti, saj stopnja zaščite po preboleli okužbi še ni znana.

Lažno negativni testi na koronavirus niso pogosti, se pa pojavijo

Infektologinja Mateja Logar je za STA sicer opozorila, da se občasno lahko pojavijo lažno negativni testi, ki pa niso pogosti. V zadnjih nekaj mesecih so imeli nekaj takšnih primerov, pri katerih je bil prvi bris negativen, pozneje pa se je ob ponovljenem testiranju izkazalo, da je bil pacient pozitiven.

Infektologinja Mateja Logar pravi, da se lažno negativni testi ne pojavljajo pogosto. Foto: STA Ena od možnosti za lažen negativen primer je napačen odvzem vzorca. To se zgodi, ko okuženemu pri jemanju ne potegnejo dovolj po sluznici in v bris ne pridejo okužene celice. Možno je tudi, da so pacientu bris vzeli prezgodaj in je še v inkubacijski dobi, zato je njegov test negativen. V nekaterih primerih se je v času testiranja okužba še preselila iz zgornjih delov dihal v spodnja in virus ni več prisoten v nosno-žrelni sluznici. Lahko pa do napake pride tudi zaradi neustreznega gojišča za virus.

V zadnjem tednu je bil "lažno" negativen zdravnik, ki je delal v brežiški bolnišnici. Ob testiranju v Novem mestu je bil najprej trikrat negativen, ker pa je še vedno kazal simptome, kot okuženi s covidom-19, so ga testirali še četrtič, ko je bil test pozitiven. Kasneje so ga zdravili v UKC Ljubljana.

Ob lažnem testu lahko nevede virus širijo naprej

Ob lažno negativnem testu se zastavlja tudi vprašanje, kakšna je možnost, da takšna oseba širi virus naprej, misleč, da ni okužena. Če je test lažno negativen zato, ker je oseba še v inkubacijski dobi, ali pa je količina virusa na sluznici tako majhna, da je test ne zazna, potem je oseba manj kužna. Če pa je vzrok v slabo opravljenem brisu, pa lahko normalno okužbo širi naprej, poroča STA.

Tisti, ki so okuženi in je okužba na zgornjih dihalih, lahko virus širijo že z govorjenjem, dihanjem, prepevanjem in tako dalje. Medtem ko jo tisti, pri katerih je bolezen covid-19 napredovala v spodnja dihala, lahko širijo predvsem s kašljanjem, je še dodala Logarjeva.