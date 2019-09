Igralec stopil v bran ženi, ki še vedno doji skoraj štiriletno hčer #video

Pred nekaj dnevi je žena znanega igralca in raperja Ice-T-ja Coco na svojem profilu na Instagramu objavila niz fotografij, na katerih doji njuno skoraj štiri leta staro hčer Chanel. Čeprav je mnogo žensk njeno dejanje pozdravilo z navdušenjem, pa so nekateri dojenje tako velikega otroka kritizirali. To je razbesnelo Ice-T-ja.

Coco je pred nekaj dnevi ponosno objavila fotografije dojenja svoje hčerke Chanel, ki bo konec novembra upihnila četrto svečko. Zraven je pripisala, da je imela sprva, takoj po hčerkinem rojstvu, kar nekaj težav in da je hotela dojenje opustiti, a je na pobudo družine vztrajala in zdaj, skoraj štiri leta kasneje, deklica še vedno hoče dojko.

V zapisu je še pojasnila, da je sicer dojenje predvsem stvar utehe in ljubkovanja, a je kljub temu pri nekaterih naletela na nerazumevanje. Kritizirali so jo, da svoji deklici ne pusti odrasti in da dojenje tako velikega otroka ni normalno.

Ice-T je stopil ženi v bran. Foto: Getty Images

Zlobni jeziki so ujezili njenega moža in dekličinega očeta Ice-T-ja, ki je dal kratko in jedrnato izjavo za revijo TMZ, naj ljudje nehajo delati dramo in kritizirati njegovo ženo. Dejal je, da dojenje ni stalnica in da deklica seveda je vso preostalo hrano, na primer cheeseburgerje, mamino mleko je le posladek. "To počne, ko hoče biti blizu svoji mami," je pojasnil.