Poziv doječim mamam: če lahko, darujte

"Humano mleko je najprimernejša hrana za otroka, saj je sestava prilagojena njegovim potrebam, presnovi in sestavi," pojasnjuje vodja mlečne kuhinje z laktarijem in humano mlečno banko v ljubljanski porodnišnici Marta Borštnar. V ljubljanski porodnišnici namreč nagovarjajo doječe mamice k darovanju ženskega mleka.

Mleko vsebuje tudi različna protitelesa, ki zagotavljajo zaščito pred črevesnimi okužbami in patogenimi bakterijami ter ugodno vplivajo na razvoj imunskega sistema, meni Borštnar in dodaja: "Poleg tega otroku pomagajo, da se odzove na različne vnetne procese."

Humana mlečna banka v ljubljanski porodnišnici deluje od 4. aprila 2023. Do danes so imeli 52 darovalk, prejeli so več kot 450 litrov mleka in z njim hranili kar 138 prejemnikov. Kot še pojasni Borštnar, humana mlečna banka deluje na način, da nenehno nagovarja doječe mamice, naj višek mleka namenijo banki na pravi, legalen in varen način. Hkrati ugotavljajo, da so odzivi darovalk in staršev otrok prejemnikov le spodbudni.

Vodja mlečne kuhinje z laktarijem in humano mlečno banko v ljubljanski porodnišnici Marta Borštnar za Siol.net odgovarja še na dve najpogostejši vprašanji:

Kdo lahko daruje mleko?

Mleko lahko daruje mati, ki ima več mleka, kot ga potrebuje njen otrok, in si je zase že naredila dovolj zaloge. Mati lahko v namen darovanja doda eno dnevno črpanje, dokler zmore in ji to ni v breme.

Otrok mora biti star manj kot šest mesecev, ko mati daruje mleko prvič. Časovna omejitev je zaradi zmanjšane prehranske vrednosti, predvsem beljakovin je manj. Mati lahko mleko v namen darovanja zbira tri mesece. Zbranega naj bo tri litre ali več.

Kakšen je postopek darovanja?

Postopek, da mati postane darovalka, je natančno določen. Enako velja za delovno okolje in vse procese dela.

Izpolnjen vprašalnik o zdravju in življenjskem slogu darovalke je prvi pokazatelj ustreznosti. Darovalko potem še serološko testirajo za različne prenosljive bolezni.

Foto: UKC Ljubljana