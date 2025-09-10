Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
10. 9. 2025,
16.31

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
nosečnica reševalci porod porodnišnica

Sreda, 10. 9. 2025, 16.31

58 minut

Ljubljanska reševalca odhitela na nujno intervencijo, ki se je končala na najlepši mogoč način

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Reševalci | Foto Reševalna postaja UKC Ljubljana

Foto: Reševalna postaja UKC Ljubljana

Ljubljanski reševalci so v dopoldanskih urah odhiteli na nujno intervencijo, ki se je končala na najlepši mogoč način. Na svet je prijokal fantek po imenu Roko.

Kljub turobnemu dnevu je v ljubljanski porodnišnici novorojenček Roko poskrbel, da je svet postal svetlejši. Ker se je Roku mudilo na svet, sta ljubljanska reševalca odhitela na nujno intervencijo in mamico hitro pripeljala v porodni blog ljubljanske porodnišnice. Skupaj z babico so poskrbeli, da je mamica varno rodila zdravega fantka. 

"V takih trenutkih se še posebej zavemo pomena našega poklica, novo življenje pa nas spomni na svojo čarobnost," so zapisali ljubljanski reševalci na svojem na družbenem omrežju Facebook in delili prvo fotografijo mamice z novorojenčkom.

nosečnica reševalci porod porodnišnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.