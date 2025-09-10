Ljubljanska reševalca odhitela na nujno intervencijo, ki se je končala na najlepši mogoč način

Ljubljanski reševalci so v dopoldanskih urah odhiteli na nujno intervencijo, ki se je končala na najlepši mogoč način. Na svet je prijokal fantek po imenu Roko.

Kljub turobnemu dnevu je v ljubljanski porodnišnici novorojenček Roko poskrbel, da je svet postal svetlejši. Ker se je Roku mudilo na svet, sta ljubljanska reševalca odhitela na nujno intervencijo in mamico hitro pripeljala v porodni blog ljubljanske porodnišnice. Skupaj z babico so poskrbeli, da je mamica varno rodila zdravega fantka.

"V takih trenutkih se še posebej zavemo pomena našega poklica, novo življenje pa nas spomni na svojo čarobnost," so zapisali ljubljanski reševalci na svojem na družbenem omrežju Facebook in delili prvo fotografijo mamice z novorojenčkom.