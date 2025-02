Njena pot je precej zanimiva. Zaradi svojih težav po porodu, ko ni bila dovolj dobro pripravljena na dojenje, se je po drugem porodu odločila, da pomaga vsem mamicam, ki se znajdejo na podobni poti. Bistveno se ji zdi, da se v takšnih situacijah v prvi vrsti pomaga mamam. "Ko pridejo obiski, da ne nosijo igrač, s katerimi se bo otrok lahko igral šele čez leto ali dve, ampak naj raje mamo pohvalijo, da ji gre dobro, prinesejo morda skuhano kosilo, zložijo perilo. Karkoli, da doprinesejo k boljšemu počutju mame."

Izkušnja bi bila lepša, če bi družba bolj podpirala mame

Zdi se ji namreč, da bi marsikatera ženska lahko imela lepšo poporodno izkušnjo, če bi družba na splošno bolj podpirala mame. Največkrat je starše obiskovala takoj po porodu, v prvem tednu, ko so tudi hormonska valovanja pri ženskah bolj izrazita in predvsem nekaj normalnega v tistem obdobju. Prav zato se ji je zdelo, da je takrat ključnega pomena, da je mama lahko mirna in da ima čas in mir, da se posveti dojenju in novorojenčku.

Urška Repnik ima za seboj zelo zanimivo zgodbo, saj je najprej delovala kot svetovalka za dojenje, zdaj pa izobražuje podjetnice na samostojni poti. Foto: Jan Lukanović

Leta 2021 je v času covid-19 naredila mentorski program za svetovalke za dojenje, ker se je v tistem času veliko stvari preselilo na splet. Kolegice in druge ženske so jo prosile, da jim pomaga na tej poti, da bi tudi same začele podobno delo. "Takrat sem rekla, dobro, pojdite v tujino po znanje, po certifikate, ki jih za to delo potrebujete, jaz pa vas v svojem mentorskem programu lahko naučim, kako se takšen posel vodi in kako se ga lotiti." In tako se je vse skupaj začelo. Ugotovila je namreč, da v učenju in mentoriranju neizmerno uživa in da si je na neki način uresničila željo iz otroštva, ko je govorila, da bo nekoč učiteljica.

Marsikomu manjka znanja o podjetništvu

Čeprav priznava, da si ne predstavlja, da bi poučevala otroke, se z odraslimi super znajde in zato tudi čuti, da je to na neki način njeno poslanstvo. Pa vendar je v podjetništvu zelo, če ne najbolj pomembno, da znamo biti tudi podjetni. Da znamo postavljati cene, da obvladamo marketing in vse, kar spada zraven. In prav tu se pri samostojnih podjetnikih velikokrat pojavijo težave. Marsikdo ima željo po samostojni poti, ima idejo in znanje, a zmanjka znanja o podjetništvu.

"V redni službi imaš nekega šefa, vodjo, ki razporeja naloge, sprašuje, kako je šlo … V podjetništvu pa moraš to delati sam sebi in na to samostojni podjetniki največkrat pozabijo," pravi Urška. Foto: Jan Lukanović

"Biti samostojni podjetnik pomeni, da se konstantno sprašuješ o cenah, o lastni vrednosti, o konkurenci, kako bi deloval, kaj vse boš delal. Kar pa je ključno, je to, da v redni službi imaš nekega šefa, vodjo, ki razporeja naloge, sprašuje, kako je šlo … Pri samostojnem podjetništvu moraš to delati sam sebi in na to samostojni podjetniki največkrat pozabijo." Urška v svojih programih dela samo z ženskami, saj ima občutek, da jih bolje razume in posledično bolje vodi.

Premalo konkretnih ciljev

Urška Repnik že dlje časa dela z različnimi podjetnicami in največkrat opaža, da podjetnice pozabijo na konkretne cilje. Velikokrat se namreč ustavi pri tem, da so zadovoljne, da bodo lahko opravljale svoje poslanstvo, da bodo delale to, kar čutijo, a brez konkretnih ciljev. "Potem pa se zgodi, da ni strank in da podjetnica upa, da bodo stranke prišle. Hitro se lahko pojavi nezadovoljstvo in razočaranje, a največkrat na račun premalo konkretnih ciljev."

Hitro se lahko zgodi nezadovoljstvo in razočaranje, a največkrat na račun premalo konkretnih ciljev, pravi Urška. Foto: Jan Lukanović

Ob tem opozarja, da večje trgovske verige in večja podjetja ne čakajo na stranke, ampak imajo postavljene cilje in delajo, da jih uresničijo. "Podjetnice s svojimi s. p. pa pozabijo, da morajo imeti sestanke same s sabo, da se pohvalijo, da se skritizirajo, ko je treba, in da si naredijo konkretne strukture poslovanja. "Brez strukture smo v rožnati megli, ki pa nas lahko pripelje do tega, da z obveznostmi odlašamo, ker danes ni pravi dan, jutri imamo že druge stvari in tako naprej. Minevajo dnevi, podjetnice pa so vedno bolj prepuščene upanju, kar pa za posel nikakor ni dobro."

"Če poznaš svojo lastno vrednost, potem konkurenca ne obstaja"

Glede na to, da je na trgu trenutno veliko podobnih svetovanj, je Evo Cimbola zanimalo, zakaj se pri mnogih poudarja, da so potrebni najprej spletna stran in različni brezplačniki ter podobne stvari. Je to res nekaj, kar je tako zelo pomembno, ko se lotimo podjetništva in gremo na samostojno pot? "Ta sistem mi ni tako poznan, da bi ga lahko komentirala. Dejstvo pa je, da – če se vrnem h konkurenci –, če poznaš svojo lastno vrednost, potem konkurenca ne obstaja. Če bova obe prodajali isto stvar na način, kot bi naju recimo učili, da bi bilo prav, potem bova obe enako prodajali in bova govorili podobno. Če pa boš za isto stvar ti govorila svojo zgodbo in jaz svojo, se bo stranka odzvala na tisto, kar ga pri eni ali drugi pritegne." Sploh je to pomembno pri tistih dejavnostih, kjer delamo z ljudmi, poudarja.

Podjetnice si morajo narediti konkretne strukture poslovanja, opozarja strokovnjakinja. Foto: Jan Lukanović

Opira se na sistem human designa

Pri svojem mentoriranju pa se Urška Repnik velikokrat opira na t. i. human design. Marsikomu nepoznana veda, a velikokrat zelo uporabna, da vidimo, kako delujemo in kaj pri nas deluje. Gre za novodobni sistem, ki združuje astrologijo, kabalo, I Ching in človeško genetiko, da nam razloži posameznikovo osebnost, potenciale in življenjsko pot. Ponuja podrobne vpoglede v to, kako se najbolje izražamo in kje lahko naletimo na izzive. Čeprav ji velikokrat pomaga pri delu, pa na human design vseeno gleda kot na eno od orodij, ki jih uporablja pri svojem delu.

