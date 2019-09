Zvezdnica razkrila: svojo štiriletno hčer še vedno dojim

Žena igralca in raperja Ice-T-ja Coco Austin je na družbenem omrežju razkrila, da njuno štiri leta staro hčer še vedno doji. Objava je sprožila plaz navdušenja in spodbudila številne ženske, da so tudi same priznale, da še vedno dojijo tri in več let stare otroke.

Že res, da je materino mleko najboljše, kar lahko otrok dobi v prvih mesecih svojega življenja, a strokovnjaki za dojenje menijo, da je otroka priporočljivo dojiti nekje do dveh let starosti. Med drugim in tretjim letom pa je vendarle ustrezen čas za odstavljanje od dojke, tako s psihološkega kot imunskega vidika.

Več o dojenju in primernem času za to, da ga opustimo, si lahko preberete na TEJ POVEZAVI . Govorili smo namreč s slovensko pediatrinjo in svetovalko za dojenje iz Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenja, ki je hkrati predsednica Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja Slovenije pri Unicefu Slovenija.

A žena igralca in raperja Ice-T-ja Coco Austin ima očitno svojo časovnico, kajti hčerko Chanel, ki bo konec novembra dopolnila štiri leta, še vedno doji. To je tudi ponosno zapisala na družbenem omrežju, kjer je s sledilci delila tri fotografije. Na njih sedi na zasebnem letalu, v naročju pa drži svojo hčer, ki se doji.

Ob objavi je zapisala: "Materino poslanstvo … Tako sem blagoslovljena, da sem lahko del te neverjetne izkušnje, ki se ji reče dojenje. Najprej sem imela nekaj težav. Prvi teden po rojstvu Chanel sem skorajda obupala nad dojenjem, a mi je družina rekla, naj vztrajam še vsaj kakšen teden. Dejali so mi, da nočem zamuditi teh posebnih trenutkov, ki jih med dojenjem doživljaš s svojim otrokom. Tako z vidika zdravja kot povezovanja. Tako sem res vztrajala in zdaj, štiri leta kasneje, Chanel še vedno hoče dojko."

Zapisala je še, da gre zdaj vsekakor bolj za uteho in da se dojita samo še ponoči ter takrat, ko je čas za popoldanski počitek. Dodala je, da je nadvse srečna, ker še vedno doji, in da bo takrat, ko bo napočil trenutek, da se poslovita od dojenja, zelo žalostna.

Coco in Ice-T Foto: Getty Images

In če vas je morda prešinila misel, da so objavo preplavili negativni komentarji in kritike, ste se zmotili. S priznanjem, da svojo štiri leta staro hčer še vedno doji, je namreč zvezdnica spodbudila navdušenje preostalih mamic, ki počnejo enako – torej dojijo tri in več let stare otroke. Njene fotografije dojenja so pospremile s pohvalnimi komentarji in zapisale še svoje izkušnje.

Seveda pa se je v poplavi navdušenih mamic našla tudi kakšna, ki se z njenim početjem ne strinja. Tu in tam ji je kakšna sledilka očitala, da hčerke ne pusti odrasti in jo na ta način priklepa nase ter da je dojiti tako velikega otroka vse prej kot običajno.