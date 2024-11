Kultni Café Landtmann, slovita kavarna na dunajskem Ringu, v petek prireja poseben eksperiment. Vse vrste kavnih napitkov bodo namesto s kravjim mlekom pripravljali z nadomestkom iz ovsa, prav tako pa bodo brez sestavin živalskega izvora vse slaščice in jedi za zajtrk.

"Gostje ne bodo ničesar pogrešali"

Vodja kavarne Berndt Querfeldt je za kulinarično revijo Falstaff pojasnil, da želijo s to kampanjo poslati pomembno sporočilo za prihodnost in goste spodbuditi, da razmislijo o vplivu njihovih prehranjevalnih navad na okolje. Zagotovil je, da v petek, ko v ponudbi ne bo nobene sestavine živalskega izbora, "gostje ne bodo ničesar pogrešali, ampak bodo uživali kot vsak dan". Foto: Guliverimage

"Naša kavarna že 150 let odraža spremembe v družbi, tudi način pridelave hrane in prehranskih navad," je še povedal, "vedno smo bili odprti za nove, inovativne izdelke in projekte, čeprav vemo, da lahko z njimi koga razburimo."

